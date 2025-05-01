Kocaeli\'de Deniz Sezonu 15 Haziran’da Başlıyor

Kocaeli'nin 9 mavi bayraklı plajı ile 13 sahil bölgesinde deniz sezonu 15 Haziran'da açılacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezince (KOSKEM), 2025 yılı deniz sezonuna yönelik değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Yeni sezonda yapılacak çalışmaların ele alındığı toplantıda sivil toplum kuruluşlarının istek, görüş ve önerileri değerlendirildi, kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarının hangi bölgelerde görev alacağı ve katılımcı sayılarının belirlenmesi görüşüldü.

Sezonda görev alacak cankurtaranlar, ilk olarak havuz çalışmalarıyla hazırlıklara başlayacak. Cankurtaranlar boğulma vakalarında iyi performans sergilemeleri için sıkı eğitimden geçirilecek.

Cankurtaranlar İzmit, Gebze, Körfez, Karamürsel ve Gölcük'te bulunan yüzme havuzlarında kondisyon ve kurtarma tekniklerini öğrenecek. Cankurtaran eğitimlerinin sonunda tüm katılımcılarla ortak kurtarma tatbikatı yapılacak.

Sezon boyunca Kocaeli'nin mavi bayraklı 9 plajı olmak üzere toplam 13 sahil bölgesinde haftanın 7 günü cankurtaranlık hizmeti verilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İtfaiye Dairesi Başkanı Ömer İslamoğlu, 2005 yılından bu yana sivil toplum kuruluşlarıyla örnek cankurtaranlık projesi yürüttüklerini belirterek, deniz sezonuna hazır olduklarını kaydetti.

İslamoğlu, Karadeniz ve Marmara sahillerinde bulunan halk plajlarına gelenlerin güvenli tatil yapmaları için altyapı, temizlik, güvenlik ve cankurtaranlık hizmetleri yürüttüklerini aktararak, "Bir insanı hayata yeniden bağlamanın değeri ölçülemez. KOSKEM ekiplerimiz, 2005 yılından bu yana denizlerimizde yaklaşık 21 bin vatandaşımıza yeniden umut oldu." ifadesini kullandı.

KOSKEM ekipleri, geçen deniz sezonunda 13 bölgede 265 kişilik ekiple 2 bin 238 kişiyi boğulmaktan kurtarmıştı.