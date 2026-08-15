Kocaeli'de Deprem Tatbikatı - Son Dakika
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Kocaeli'de Deprem Tatbikatı

Kocaeli\'de Deprem Tatbikatı
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Kocaeli'de 6 ilden ekiplerin katıldığı Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında deprem tatbikatı başladı.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında Kocaeli'de düzenlenen deprem tatbikatı 6 ilden ekiplerin katılımıyla başladı.

AKUT Arama Kurtarma Derneğince Kocaeli Üniversitesi Arslanbey Yerleşkesi'nde yapılan tatbikat, Türkiye'nin afetlere müdahale kapasitesini uluslararası standartlarda ileri seviyeye taşımak amacıyla düzenleniyor.

"17 Ağustos Anma Tatbikatı" adı verilen organizasyona, Kocaeli ekibinin yanı sıra İstanbul, Bursa, Eskişehir, Tekirdağ ve Yarımada (İzmir) ekipleri katılım sağlıyor.

AKUT Arama Kurtarma Derneği Başkanı Serhat Akbel, AA muhabirine, tatbikatın hem 17 Ağustos Marmara Depremi'ni anmak hem de yeni gönüllülerin yetişmesi ve operasyonel personelin devamlılığının sağlanması için gerçekleştirildiğini söyledi.

Türkiye'nin her türlü afetin yaşanabileceği bir ülke olduğuna dikkati çeken Akbel, "Depremler, yangınlar, seller, bunların her birine hazırlıklı olmak zorundayız. Herkesin bireysel olarak yapması gereken, hazırlıklı olması gereken konular var. Afet yönetim sistemleri bireyden başlar, devletin resmi organlarına kadar gider." ifadelerini kullandı.

Akbel, tatbikatların gönüllüler açısından önemli sınav olduğunu vurgulayarak, "Sahayı gerçekle birebir simüle ettiriyoruz. Afet ortamına gittiği zaman gönüllümüz neyle karşılaşacaksa bu tatbikatlarda birebir aynısıyla karşılaşıyor. Yarın bir afet ortamına gittiklerinde birebir ne yaşayacaklarsa hepsini burada görmelerini istiyoruz." diye konuştu.

AKUT Arama Kurtarma Derneği Tatbikatlar Birim Sorumlusu Kaan Sabah da tatbikata 6 ilden 57 gönüllünün katıldığını belirterek, arama kurtarma, köpekli arama ve lojistik ekiplerinin sahada yerlerini aldığını kaydetti.

Sabah, tatbikatın senaryo üzerine kurulduğunu belirterek, bundan bahsetti.

36 saat sürecek tatbikat yarın sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kocaeli'de Deprem Tatbikatı - Son Dakika

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