Kocaeli'de düzensiz göçmen operasyonu: 86 göçmen yakalandı, 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Kocaeli'de düzensiz göçmen operasyonu: 86 göçmen yakalandı, 4 şüpheli tutuklandı

Kocaeli\'de düzensiz göçmen operasyonu: 86 göçmen yakalandı, 4 şüpheli tutuklandı

Kocaeli merkezli operasyonlarda düzensiz göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 25 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Operasyonlar sonucunda toplamda 86 düzensiz göçmen yakalandı. Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde ise suçta kullanılan kimlikler ve dijital materyallere el konuldu.

13.05.2024 19:41
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Kocaeli merkezli operasyonlarda 86 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 25 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Suriye uyruklu düzensiz göçmenlere barınma imkanı sağlayan ve ülke içerisinde nakledilmelerini organize ederek haksız maddi çıkar sağladığı tespit edilen organizatörlere yönelik çalışmada, farklı illerde 63 düzensiz göçmenin yakalandığı, olaya karışan 4 zanlının tutuklandığı belirtildi.

Açıklamada, devam eden operasyon sürecinde göçmen kaçakçılığını örgütlü yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için 10 Mayıs'ta Kocaeli merkezli İstanbul, Ankara, Hatay, Kayseri, Manisa, Mersin ve Gaziantep il müdürlükleriyle gerçekleştirilen operasyonda 23 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 21 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde bulunan 4 bin 100 dolar, 35 bin 600 lira, 650 avro ve 1000 Suriye lirası, suçta kullanılan kimlikler ve dijital materyallere el konulduğu aktarılan açıklamada, zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kocaeli'de düzensiz göçmen operasyonu: 86 göçmen yakalandı, 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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