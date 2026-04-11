Kocaeli'de El Bombalı Saldırı: 5 Şüpheli Tutuklandı

11.04.2026 21:13
Başiskele'deki oto galeriye yönelik saldırının ardından 5 şüpheli İstanbul'da yakalanarak tutuklandı.

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde oto galeriye yönelik silahlı ve el bombalı saldırıya ilişkin İstanbul'un 3 ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheli, tutuklandı. Motosiklet kasklı şüphelinin oto galeriye attığı el bombasının patladığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 9 Nisan günü Damlar Mahallesi Koca Orman Caddesi'ndeki oto galeride meydana geldi. Oto galerinin önünden gelen patlama sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan polis, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini izlemeye aldı. Görüntülerde, motosiklet kasklı bir şüphelinin oto galeriye el bombası attığı, meydana gelen patlama sonucu iş yerinin camlarının kırıldığı ve şüphelinin olay yerinden kaçtığı tespit edildi. Polisin teknik ve fiziki takibi sonucu, İstanbul'un 3 farklı ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda el bombalı saldırının 5 şüphelisi saklandıkları evlerde gözaltına alındı. Yürütülen soruşturma kapsamında, oto galerinin daha önce de kurşunlandığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

EL BOMBASININ PATLADIĞI ANLAR KAMERADA

Oto galeriye düzenlenen el bombalı saldırı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosiklet kaskı takan şüphelinin önce iş yerinin camına bir cisim, ardından da el bombasını fırlattığı; iş yerinden sekerek yere düşen bombanın bir süre sonra patladığı ve şüphelinin olay yerinden kaçtığı anlar yer aldı.

HABER: Ardacan UZUN/BAŞİSKELE(Kocaeli),

Kaynak: DHA

Motosiklet, Başiskele, Güvenlik, İstanbul, Kocaeli, Güncel, Olay, Suç, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
