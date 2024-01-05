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Kocaeli'de Eski Eşi Tarafından Öldürülen Kadının Cenazesi Defnedildi - Son Dakika
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Kocaeli'de Eski Eşi Tarafından Öldürülen Kadının Cenazesi Defnedildi

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde eski eşi tarafından tabancayla vurularak öldürülen Tülay Dağaşan'ın cenazesi toprağa verildi. Şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Kocaeli\'de Eski Eşi Tarafından Öldürülen Kadının Cenazesi Defnedildi
05.01.2024 - 17:15,  Güncelleme: 17:25
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde eski eşi tarafından tabancayla vurularak öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi.

Tülay Dağaşan'ın (45) cenazesi, yakınlarınca Gebze Adli Tıp Şube Müdürlüğü morgundan alınarak Fatih Orta Cami'ye getirildi.

Dağaşan'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Darıca Belediyesi Balçık Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine, Dağaşan'ın yakınlarının yanı sıra Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Gebze Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan olayın ardından kaçan şüpheli Ş.K. polis ekiplerince yakalanarak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelinin, savcılıktaki işlemleri devam ediyor.

Abdi İpekçi Mahallesi'nde dün, Ş.K. ile eski eşi olduğu öğrenilen Tülay Dağaşan arasında belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmada, Ş.K. tabancayla Dağaşan'ı boynundan yaralanmıştı.

Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Dağaşan, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA
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