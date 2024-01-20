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Kocaeli'de Fuhuş Çetesine Operasyon: 9 Gözaltı, 12 Kadın Kurtarıldı - Son Dakika
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Kocaeli'de Fuhuş Çetesine Operasyon: 9 Gözaltı, 12 Kadın Kurtarıldı

Kocaeli'de polisin düzenlediği operasyonda fuhuş çetesine yönelik 9 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sonucunda fuhşa zorlanan 12 yabancı uyruklu kadın kurtarıldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise silahlar ve suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

20.01.2024 - 10:57,
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KOCAELİ'de, polisin fuhuş çetesine yönelik operasyonunda, fuhşa aracılık eden 1'i yabancı uyruklu, toplam 9 şüpheli gözaltına alındı. Fuhşa zorlanan 12 yabancı uyruklu kadın ise kurtarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuş çetesine yönelik operasyon düzenledi. 'Fuhşa aracılık ve yer temin etme' suçuyla ilgili yürütülen soruşturmada; Kocaeli'de 7, İstanbul'da 5 adrese, 3 gün önce eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 1'i yabancı uyruklu toplam 9 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ve 67 mermi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 511 dolar, 9 bin Özbekistan somu ve 89 bin 640 TL ele geçirildi. Operasyon kapsamında fuhşa zorlanan yabancı uyruklu 12 kadın da kurtarılıp, gerekli işlemler için İl Göç İdaresi'ne sevk edildi. 1'i yabancı uyruklu olmak üzere 9 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilenlerden bir kadın ise kucağında bebeğiyle geldi.

Kocaeli\'de Fuhuş Çetesine Operasyon: 9 Gözaltı, 12 Kadın Kurtarıldı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Kocaeli'de Fuhuş Çetesine Operasyon: 9 Gözaltı, 12 Kadın Kurtarıldı - Son Dakika
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