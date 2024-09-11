Polis Aracına Çarpan Şüpheliler Başakşehir'de Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Polis Aracına Çarpan Şüpheliler Başakşehir'de Yakalandı

Polis Aracına Çarpan Şüpheliler Başakşehir\'de Yakalandı

Kocaeli'de polis aracına çarparak kaçan 3 şüpheli, Başakşehir'de yakalandı. Şüphelilerin suç kayıtlarının olduğu ve olayın cep telefonu kameralarına yansıdığı belirtildi.

11.09.2024 21:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
KOCAELİ'nde polis aracına çarparak kaçan şüpheliler Başakşehir'de yakalandı. 'Kasten Yaralama', 'Hırsızlık', 'Uyuşturucu Madde Ticareti' gibi suçlardan suç kaydı olduğu öğrenilen 3 şüpheli gözaltına alınırken yaşananlar çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, bugün öğle saatlerinde Başakşehir, Vali Recep Yazıcıoğlu caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kocaeli'nde polis aracına çarpan şüpheliler İstanbul istikametine kaçtı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bilgi verilmesi üzerine 34 KOM 008 plakalı beyaz araç plaka tanıma sisteminden takibe alındı. Polis ekiplerinin Başakşehir, Vali Recep Yazıcıoğlu caddesinde tespit ettiği şüpheliler arasında kovalamaca yaşandı. Defalarca yapılan 'Dur' ihtarına rağmen kaçmaya devam eden şüpheliler, takviye olarak gelen ekiplerin yolu kapatması üzerine iki araca çarparak durdu. Polis'in lastiklerine ateş ettiği araçtan inen 3 şüpheli farklı yönlere koşarak kaçmaya çalıştı. Kısa sürede yakalanarak gözaltına A.N., A.F.G. ve S.N.D. isimli şüphelilerin 'Kasten Yaralama', 'Hırsızlık', 'Uyuşturucu Madde Ticareti' gibi suçlardan suç kayıtları olduğu, S.N.D. isimli şahsın ise 'Göçmen Kaçakçılığı' suçundan arandığı tespit edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. Yaşanan kovalamaca ise çevredekilerin cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: DHA

Cep Telefonu, Başakşehir, Kocaeli, Güncel, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polis Aracına Çarpan Şüpheliler Başakşehir'de Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:09 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 267 kişinin ifadesi alındı, 22 şüpheli yarın mahkemede Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 267 kişinin ifadesi alındı, 22 şüpheli yarın mahkemede
19:41 3 Bakan, Diyarbakır’da Narin’in kabrini ziyaret etti: Narin’in hiçbir akrabası ile görüşmediler 3 Bakan, Diyarbakır'da Narin'in kabrini ziyaret etti: Narin'in hiçbir akrabası ile görüşmediler
19:31 Özgür Özel’den Hulusi Akar’a sert tepki: Kazı kazan gibi kazıdık altından Siyasal İslamcı çıktı Özgür Özel'den Hulusi Akar'a sert tepki: Kazı kazan gibi kazıdık altından Siyasal İslamcı çıktı
18:33 Meta’dan Narin açıklaması Amca Salim Güran’ın sildiği Whats App mesajları istenmişti Meta'dan Narin açıklaması! Amca Salim Güran'ın sildiği Whats App mesajları istenmişti
16:25 Narin Güran cinayetinde bir tanık daha var Amcanın sarıldığı yalanı çürüttü Narin Güran cinayetinde bir tanık daha var! Amcanın sarıldığı yalanı çürüttü
10:35 Eski sevgilisi benzin dökerek yakmıştı Kendi de hayatını kaybetti Eski sevgilisi benzin dökerek yakmıştı! Kendi de hayatını kaybetti
10:31 Endonezya’daki Torajan kabilesinin şaşırtıcı geleneği: Ölmüş akrabalarını mezardan çıkarıp fotoğraf çekiyorlar Endonezya'daki Torajan kabilesinin şaşırtıcı geleneği: Ölmüş akrabalarını mezardan çıkarıp fotoğraf çekiyorlar
10:18 Kanada’dan İsrail hamlesi: Silah satışını askıya aldı Kanada'dan İsrail hamlesi: Silah satışını askıya aldı
10:04 İngiltere’de kaykay şarj cihazı bomba gibi patladı Aile, canını zor kurtardı İngiltere'de kaykay şarj cihazı bomba gibi patladı! Aile, canını zor kurtardı
10:02 Dün akşam gözaltına alınmıştı Narin’in katledildiği köyün imamıyla ilgili yeni gelişme Dün akşam gözaltına alınmıştı! Narin'in katledildiği köyün imamıyla ilgili yeni gelişme
09:56 Gülmeyi bile bilmiyordu Bambaşka birine dönüştü Gülmeyi bile bilmiyordu! Bambaşka birine dönüştü
09:50 Eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı, 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı Eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı, 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı
09:39 Fransa’da anaokulunda şiddet skandalı: Öğretmen, 3 yaşındaki kız çocuğuna şiddet uyguladı Fransa'da anaokulunda şiddet skandalı: Öğretmen, 3 yaşındaki kız çocuğuna şiddet uyguladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2024 22:32:57. #1.11#
SON DAKİKA: Polis Aracına Çarpan Şüpheliler Başakşehir'de Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement