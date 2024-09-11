Polis Aracına Çarpan Şüpheliler İstanbul'da Yakalandı

Kocaeli'nde polis aracına çarptıktan sonra kaçan 3 şüpheli İstanbul'da yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Bahçeşehir Mahallesi'nde polisin 'dur" ihtarına uymayan şüpheli araç sürücüsü kaçtı.
Harekete geçen ekipler, yaşanan kovalamaca sonucu aracı Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesi'nde durdurdu.
Polis, araçtan indirdiği A.N, A.F.G. ve S.N.D'yi gözaltına aldı.
Ekipler, şüphelilerin "hırsızlık", "uyuşturucu madde ticareti" ve "kasten yaralama" suçlarından sabıkası olduğunu belirledi.
Araç ve zanlıların üzerinde yapılan aramalarda 2,24 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Öte yandan, şüphelilerin Kocaeli'nde bir polis aracına çarptıktan sonra İstanbul'a kaçtığı tespit edildi.
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