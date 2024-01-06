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Kocaeli'de polis kovalamacası sonucu hafif ticari araç durduruldu, 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Kocaeli'de polis kovalamacası sonucu hafif ticari araç durduruldu, 2 şüpheli gözaltına alındı

Kocaeli'de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Otoyolu Kartepe gişelerinde şüpheli bir hafif ticari aracı durdurmak istedi. Ancak aracın sürücüsü polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Kovalamacanın ardından araç, kendisini takip eden polis aracına çarptı ve kontrolünden çıkarak kaldırımdaki ağaca çarparak durabildi. Polis, araç sürücüsü ve yanındaki kişiyi gözaltına aldı. Yapılan kontrollerde sürücünün alkollü olduğu tespit edildi.

Kocaeli\'de polis kovalamacası sonucu hafif ticari araç durduruldu, 2 şüpheli gözaltına alındı
06.01.2024 - 00:37,  Güncelleme: 00:38
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Kocaeli'de polisin "dur" ihtarına uymayan hafif ticari araç kovalamaca sonucu durduruldu, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Otoyolu Kartepe gişelerinde uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli bir hafif ticari aracı durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayan aracın sürücüsü kaçmaya çalıştı.

Bir süre yaşanan kovalamacanın ardından Y.U. yönetimindeki 34 AK 2205 plakalı hafif ticari araç, İzmit ilçesi Tepeköy Mahallesi Marmara Caddesi'nde kendisini takip eden ekip aracına çarptı.

Sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, kaldırımdaki ağaca çarparak durabildi.

Polis, araç sürücüsü Y.U. ile yanındaki H.A'yı gözaltına aldı.

Yapılan kontrollerde sürücü Y.U'nun 1,15 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kaynak: AA
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