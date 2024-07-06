Kocaeli'de suç örgütü operasyonu: 10 tutuklama - Son Dakika
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Kocaeli'de suç örgütü operasyonu: 10 tutuklama

Kocaeli\'de suç örgütü operasyonu: 10 tutuklama

Kocaeli'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Darıca ilçesinde iş yeri ve araçları kurşunlayan 11 şüpheliden 10'u tutuklandı.

06.07.2024 07:45
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Kocaeli'de suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 11 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, organize suç örgütlerinin faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Darıca ilçesinde 5 Mayıs-1 Temmuz'da iş yeri ve araçları kurşunladıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Operasyonda, olaylara karıştıkları tespit edilen 11 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edilen şüphelilerden 10'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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