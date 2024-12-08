KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde yol kenarındaki beton bloka çarpan tankerin şoförü Necati D., yaralandı.
Kaza, D-100 kara yolu Hacı Osman Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Necati D.'nin kontrolünü kaybettiği 06 CIZ 166 plakalı tanker, kara yolunu kot farkıyla yan yoldan ayıran beton bloka çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de Tanker Kazası: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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