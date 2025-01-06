Kocaeli'de Trafik Kazası: 2 Yaralı, Alkollü Sürücü Gözaltında - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kocaeli'de Trafik Kazası: 2 Yaralı, Alkollü Sürücü Gözaltında

Kocaeli\'de Trafik Kazası: 2 Yaralı, Alkollü Sürücü Gözaltında

Kocaeli'nin Derince ilçesinde 3 otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Alkollü olduğu tespit edilen sürücü gözaltına alındı. Kaza, D-100 karayolunu trafiğe kapattı.

06.01.2025 01:07  Güncelleme: 01:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Otomobillerden 1'inin motoru yerinden kopup savrulurken, sürücülerden M.T.'nin alkollü olduğu belirlendi.

Kaza, saat 22.30 sıralarında D-100 kara yolunun Derince ilçesi Çenedağ Mahallesi mevkisindeki yol ayrımında meydana geldi. İstanbul istikametine giden M.T. yönetimindeki 34 VM 8680 plakalı, S.Y. idaresindeki 41 F 7156 plakalı ve E.S. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobiller çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 34 VM 8680 plakalı otomobilin kopan motoru refüje savruldu. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunmasıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde otomobillerde bulunan 2 yolcunun yaralandığı anlaşıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polisin kontrolünde alkollü olduğu tespit edilen sürücü M.T., polis merkezine götürüldü. Hurdaya dönen 34 VM 8680 ve 41 F 7156 plakalı otomobiller de kullanılamaz hale geldi.

Kaza sebebiyle D-100 karayolundan İstiklal Caddesi'ne geçişi sağlayan yol trafiğe kapandı. Polis ekipleri, D-100 karayolunda geçişleri 2 şeritten kontrollü olarak sağlarken, trafikte yoğunluk oluştu. Kazaya karışan otomobillerin çekiciyle kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından trafik akışı normal seyrine döndü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Politika, Derince, Kocaeli, 3-sayfa, trafik, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de Trafik Kazası: 2 Yaralı, Alkollü Sürücü Gözaltında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:51 Milyonlarca emeklinin gözü Kabine toplantısında Milyonlarca emeklinin gözü Kabine toplantısında
21:00 Fenerbahçe, Hatayspor’u Kadıköy’de 2-1 mağlup etti Fenerbahçe, Hatayspor'u Kadıköy'de 2-1 mağlup etti
19:06 Ferdi Tayfur’un ardında bıraktığı serveti ortaya çıktı Ferdi Tayfur'un ardında bıraktığı serveti ortaya çıktı
17:03 Sahneye çıkıp Erdoğan’ın yanına geldi, sonrasında yaşananlar bomba Sahneye çıkıp Erdoğan'ın yanına geldi, sonrasında yaşananlar bomba
14:09 DEM Partili Hatimoğulları açık açık tehdit etti: İmralı kapıları açılmazsa her yer Gazze olacak DEM Partili Hatimoğulları açık açık tehdit etti: İmralı kapıları açılmazsa her yer Gazze olacak
13:31 Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı
13:12 Gözler bir anda o hakeme çevrildi: Sergen Yalçın’dan olay yaratacak Galatasaray sözleri Gözler bir anda o hakeme çevrildi: Sergen Yalçın'dan olay yaratacak Galatasaray sözleri
12:41 Umut Akyürek’ten yıllar sonra gelen itiraf: Fadime’nin Düğünü’ndeki Fadime benim Umut Akyürek'ten yıllar sonra gelen itiraf: Fadime'nin Düğünü'ndeki Fadime benim
12:11 Kesimhanelere kamera yerleştirme mecburiyeti geliyor Kesimhanelere kamera yerleştirme mecburiyeti geliyor
11:35 Bakan Tunç’tan Narin davası açıklaması: Gerekçeli karar tüm tartışmaları bitirecek Bakan Tunç'tan Narin davası açıklaması: Gerekçeli karar tüm tartışmaları bitirecek
11:10 Dilan Polat: Seçil Erzan cezaevinde beni bir konuda tembihledi Dilan Polat: Seçil Erzan cezaevinde beni bir konuda tembihledi
11:00 İstanbul’un göbeğinde 22 motosiklet alev alev yanarak küle döndü İstanbul'un göbeğinde 22 motosiklet alev alev yanarak küle döndü
10:55 Gazeteciden bomba Hadise yorumu “Belçika köylüsü olduğu için kendini eğitemedi“ Gazeteciden bomba Hadise yorumu! "Belçika köylüsü olduğu için kendini eğitemedi"
10:34 Asgari ücret sistemine göre en düşük emekli maaşı 15 bin TL’ye yükselecek Asgari ücret sistemine göre en düşük emekli maaşı 15 bin TL'ye yükselecek
09:46 Ferdi Tayfur’un cenaze namazına hırsızlar dadandı Ferdi Tayfur'un cenaze namazına hırsızlar dadandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2025 02:13:53. #1.13#
SON DAKİKA: Kocaeli'de Trafik Kazası: 2 Yaralı, Alkollü Sürücü Gözaltında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.