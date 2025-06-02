Kocaeli\'de Yeni Tramvay Hattı Test Sürüşü Gerçekleştirildi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Alikahya-Stadyum Tramvay Hattı'nın test sürüşünü gerçekleştirdi.

Vatman koltuğuna oturan Büyükakın, ekim ayında tamamlanması planlanan hatta deneme sürüşü yaptı.

Büyükakın, gazetecilere, mevcut tramvay sistemine ilave yapılan hattın devreye alınmasıyla stadyum bölgesine ulaşımın tramvayla sağlanacağını söyledi.

"Kasım ayında tramvay stadyum bölgesine tam olarak ulaşacak ve Süper Lig maçlarına tramvayla gitme imkanı doğacak." diyen Büyükakın, yeni hat sayesinde şehrin diğer bölgeleriyle kolay bağlantı kurulacağını, kent yaşamının ciddi anlamda kolaylaştırılmış olacağını kaydetti.

Büyükakın, toplu taşımada büyük atılım gerçekleştirileceğini vurgulayarak, "Biz başından beri toplu taşıma olanaklarını artırmaya çalışıyoruz. Özellikle raylı sistemlerin kent içi ulaşımda daha fazla yer almasına önem veriyoruz." dedi.

Raylı sistemlerin kent içi ulaşımda daha fazla yer alması hedefiyle Raylı Sistemler Daire Başkanlığı kurduklarını aktaran Büyükakın, bu birimin hem yeni tramvay hatlarının yapımından hem de mevcut hatların kapasite artışından sorumlu olduğunu dile getirdi.

Tramvay hattı projesi

Toplam 3,8 kilometrelik uzunluğa sahip olan iki etaplı tramvay hattı projesinde, 1,4 kilometre uzunluğunda olan ilk etap otogardan başlayarak Akyazı, Sultan Murat ve Fatma Seher Hanım Caddeleri üzerinden Sabancı Bulvarı'na uzanacak. İkinci etap ise 2,4 kilometrelik uzunluğuyla hattı Bağımsızlık Caddesi üzerinden doğuya taşıyacak.

Hatta, 6 yeni istasyon, 15 mevcut durağın uzatılması ve altyapının baştan sona yeniden inşasıyla kent içi toplu taşımaya yeni soluk getirecek proje, modern istasyonlar, çevreci altyapılar, yeni köprüler ve sürdürülebilir enerji sistemleriyle öne çıkıyor.

Proje kapsamında Akarca Deresi üzerinde bulunan mevcut köprü yıkılarak yerine yeni köprü inşa edildi. Binnur Sokak'ta altyapı ve ray döşemeleri, kataner direkleri ve enerji hatları tamamlandı, baskı beton ve asfalt çalışmaları başladı. Akyazı Sokak'ta tüm altyapı ve üstyapı çalışmaları tamamlanarak yayalar için yürünebilir kamusal alanlar açıldı.

Toplam 23 tramvayla hizmet veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 5 yeni aracın imalatı tamamlandıktan sonra 28 araçla hizmet vermeye başlayacak. Alikahya- Stadyum Tramvay Hattının hizmete alınmasıyla Akçaray Tramvay Hattının gidiş-dönüş toplam uzunluğu 34,6 kilometreye ulaşacak.