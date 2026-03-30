Kocaeli'de Zincirleme Kaza: 3 Yaralı
Kocaeli'de Zincirleme Kaza: 3 Yaralı

30.03.2026 14:30
Kocaeli'de TEM Otoyolu'nda 3 otomobil, 2 TIR ve minibüsün karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

KOCAELİ'de, TEM Otoyolu'nda 3 otomobil 2 TIR ve minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde ulaşım aksadı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun İzmit ilçesi geçişi Kuruçeşme Fatih Mahallesi mevkisi Çınarlıdere Viyadüğü'nde meydana geldi. İstanbul yönüne giden 3 otomobil, 2 TIR ve minibüs yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda çarpıştı. Kazada otomobillerden birindeki 3 kişi yaralandı. Diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönü 1 saat trafiğe kapandı, uzun araç kuyruğu oluştu. Kazaya karışan araçların kaldırılması ve TIR'ların birinden yola saçılan içme sularının temizlik çalışmalarının ardından trafik normal seyrine döndü.

Jandarma, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

