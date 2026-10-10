Kocaeli'deki Türk Dünyası Gençlik Buluşması'nda ortak alfabe vurgusu yapıldı

AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı koordinasyonunda ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen "Türk Dünyası Gençlik Buluşması"nda panel oturumları gerçekleştirildi.

Bir otelde "Ortak Miras, Tek Yürek" temasıyla yapılan programda, "Türk Dünyası'nın Gelecek Vizyonu: Gençlik, İşbirliği ve Diplomasi" oturumu düzenlendi.

Oturumun moderatörlüğünü üstlenen AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkan Yardımcısı Meryem Aybike Sinan Gündoğdu, Türk dünyasının, ortak tarihi ve kültürel mirasıyla bugün sadece geçmişi değil, geleceği de inşa eden devasa bir gönül coğrafyası olduğunu belirtti.

Gündoğdu, "Bu geleceğin merkezinde ise dinamizm, yenilikçi bakış açısı ve sınırları aşan vizyonuyla siz gençlerimiz yer alıyor. Gençlik diplomasisi devletlerimiz arasındaki stratejik ortaklığı yarınlara taşıyacak en güçlü köprüdür." dedi.

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Aslanov ise Azerbaycan ve Türkiye arasındaki kardeşliğin kökünün çok derin olduğunu belirterek, "Bugün sosyal medyada spekülasyonlar ve dezenformasyonlar olabilir, bunların hepsini görüyoruz. Ancak şunu anlamak gerekir ki Azerbaycan ile Türkiye arasındaki kardeşliğin kökü o kadar derindir ki hiçbir şey bu kardeşliğe zarar veremez." ifadelerini kullandı.

Bu köklü kardeşliğin, mirasın gelecek nesillere aktarılmasında gençlere büyük sorumluluk düştüğünü belirten Aslanov, gençlerin ortak tarih, dil ve kültür etrafında birliklerini güçlendirmelerinin kardeş devletler arasındaki ilişkileri ileriye taşıyacağını kaydetti.

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Sapiyev Yerkebulan Onalbekuly de Kazakistan'ın gençlik diplomasisine ve bölgesel işbirliğine bakışına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Onalbekuly, "Gençlerimizin zihninde ve kalbinde Türk dünyasının olması çok önemli. İnşallah, biz Türk dünyası için ne kadar hizmet ediyorsak, gençlerimiz de bizi o kadar takip eder ve kalplerinden Türk dünyası için çalışırlar." diye konuştu.

"Türk devletleri çatısı altında bir eğitim ve değişim programı oluşturmalı"

KKTC'nin Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu da Türk devletleri çatısı altında öğrenciler, akademisyenler ve gençler için kapsamlı, sürdürülebilir ve sistematik bir eğitim ve değişim programı oluşturulmasını önemli bulduklarına işaret etti.

Diplomaların, akademik derecelerin, mesleki yeterliliklerin ve eğitim belgelerinin karşılıklı tanınmasının da bu sürecin ayrılmaz bir parçası olduğunun altını çizen Korukoğlu, "Belgelerin karşılıklı tanınması gençlerimizin eğitim hayatını kolaylaştıracağı gibi Türk dünyası içerisinde daha bütünleşik bir eğitim ve istihdam alanı oluşturacaktır." dedi.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Sultan Raev ise ortak kültür ve kurumların yanı sıra güçlü bir ortak hafızaya da ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Raev, "Bu nedenle ortak alfabe çalışmalarını, dil birliğimizi ve ortak tarih anlayışını son derece önemli görüyorum. Tarih ders kitaplarımız, ortak medeniyetimizin büyük şahsiyetlerine ve başarılarına daha fazla yer vermelidir." ifadesini kullandı.

"Türkler altın devrini yaşıyor"

"Türk Dünyası'nın Geleceği: Gençlik, Kimlik ve Ortak Vizyon" oturumunun başkanlığını ise Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinden Prof. Dr. Sadullah Gülten üstlendi.

Gülten, buradaki konuşmasında, "Gelecek gençlerin elinde ve gençler Türk dünyası, davasını ne kadar sahiplenirlerse o kadar başarılı olacağız." dedi.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinden Prof. Dr. Ahmet Taşağıl, "Şu anda Türkler altın devrini yaşıyor bana göre. Türkler tarihlerinin en kalabalık nüfusuna ulaştı ve bu nüfus ilimli bir nüfus. Eğitimli, her alanda yetişmiş çok değerlerimiz, bilim adamlarımız, sanat adamlarımız var." diye konuştu.

İnsanlık tarihinin aydınlanmaya başladığı dönemden itibaren Türklerin var olduğuna değinen Taşağıl, Türk göçlerinin anlatılması, boy sisteminin analiz edilmesinin önemine işaret etti.

Eskişehir Anadolu Üniversitesinden Prof. Dr. Haşim Şahin ise Türklerin tarihinin "Ötüken'den atılan Viyana surlarına saplanan ıslıklı bir ok" gibi değerlendirileceğini belirterek, "Türkler gittiği her yerde her bölgede, her coğrafyada kendisinden izler bırakmış bir medeniyettir." dedi.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinden Prof. Dr. Mesut Karakulak, ortak hafıza ve geleceğe ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, "Bugün gelinen noktada bir aradaki gençliğiyle, Türk Devletleri Teşkilatı, ortak alfabe ve Zengezur Koridoru ile Türk dünyası inşallah birleşecektir. Ortak alfabeyle başka bir yakınlık kurulacaktır ve yeniden bir Türk dünyası asrı başlayacaktır." ifadelerini kullandı.

"Dijital İpek Yolu: Sosyal Medyada Gençlik ve Etkileşim-Algoritmalardan Gönül Coğrafyasına" başlıklı oturumun moderatörlüğünü ise bağımsız araştırmacı ve sosyal medya içerik üreticisi Dr. Medihanur Argalı üstlendi.

Oturumda, Azerbaycan'dan yapımcı, dijital içerik üreticisi İlkin Hasani, Kazakistan'dan yapımcı ve sunucu Gulnaziya Zaripova, Özbekistan'dan sanatçı ve içerik üreticisi Maftuna Holmurotova, Kırgızistan'dan sunucu ve içerik üreticisi Aizada Zhamgyrchieva ile teknoloji stratejisi, yapay zeka ve dijital dönüşüm yöneticisi Cengiz Çalıkoğlu konuşmacı olarak yer aldı.

Konuşmacılar, Türk dünyası gençliğinin dijitalde ortak bir dil inşa etmesi, kültürel mirasın yeni nesil formatlara aktarımı, dijital diplomasi, geleneksel medya birikiminin dijital içerik üretimine katkısı gibi başlıkları ele aldı.

Program, sportif ve kültürel etkinliklerle devam edecek.