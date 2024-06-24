Kocaeli'den Ankara'ya Bisiklet Turu: Çölyak Hastalığına Dikkat Çekiliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kocaeli'den Ankara'ya Bisiklet Turu: Çölyak Hastalığına Dikkat Çekiliyor

Kocaeli\'den Ankara\'ya Bisiklet Turu: Çölyak Hastalığına Dikkat Çekiliyor

Kocaeli Bisiklet ve Doğa Sporları Spor Kulübü üyeleri, çölyak hastalığına dikkat çekmek amacıyla Ankara'ya doğru bisiklet turuna çıktı. Kocaeli-Bilecik-Eskişehir-Ankara rotasında pedal çeviren bisikletliler, çölyak dernekleriyle etkinlikler yapacak ve çocuklara glutensiz ürünlerin bulunduğu 400 koli dağıtılacak. Tur, 28 Haziran'da Anıtkabir ziyaretiyle sona erecek.

24.06.2024 14:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'de 16 bisikletli, çölyak hastalığına dikkati çekmek amacıyla Ankara'ya doğru yola çıktı.

Yahyakaptan Mahallesi'ndeki Kocaeli Bisiklet ve Doğa Sporları Spor Kulübünde (KOBİDOS) buluşan kulüp başkanı Tuğberk Atar ile 15 bisikletli, rotalarındaki ilk güzergah olan Bilecik'e hareket etti.

KOBİDOS üyesi bisikletliler, Kocaeli Çölyak ve Pku Yaşam Derneği işbirliğiyle düzenlenen "4. Glutensiz Yaşam Turu" kapsamında farkındalık oluşturmak için Kocaeli-Bilecik-Eskişehir-Ankara rotasında pedal çevirerek rota üzerindeki çölyak dernekleriyle etkinlikler yapacak.

Kocaeli Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Kent Konseyi tarafından desteklenen projede, çölyak ve fenilketonüri (PKU) rahatsızlığı olan 0-18 yaş aralığındaki çocuklara, glutensiz ürünlerin bulunduğu 400 koli dağıtılacak.

Etkinlik, 28 Haziran'da Anıtkabir ziyaretiyle sona erecek.

Kaynak: AA

Anıtkabir, Eskişehir, Bilecik, Kocaeli, Ankara, Spor, Etkinlik, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'den Ankara'ya Bisiklet Turu: Çölyak Hastalığına Dikkat Çekiliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:30 Apartman kapısında eski sevgili dehşeti Silahla öldürüp, aynı tabancayla intihar etti Apartman kapısında eski sevgili dehşeti! Silahla öldürüp, aynı tabancayla intihar etti
13:08 Ada sakinlerinin hedefindeki İmamoğlu’ndan günler sonra gelen “Azmanbüs“ açıklaması Ada sakinlerinin hedefindeki İmamoğlu'ndan günler sonra gelen "Azmanbüs" açıklaması
11:10 Dağıstan saldırısı Putin’e gözdağı mı Kuzey Kore ziyareti sonrası ortalık kan gölüne döndü Dağıstan saldırısı Putin'e gözdağı mı? Kuzey Kore ziyareti sonrası ortalık kan gölüne döndü
10:27 CHP’nin ekonomi kurmayları Mehmet Şimşek ile buluştu Toplantıda 2 önemli konu var CHP'nin ekonomi kurmayları Mehmet Şimşek ile buluştu! Toplantıda 2 önemli konu var
09:13 Çanakkale’de orman yangınlarında 952 futbol sahası büyüklüğünde alan yandı Çanakkale'de orman yangınlarında 952 futbol sahası büyüklüğünde alan yandı
14:19 Ücretli öğretmenler yaz tatilinin başlamasıyla yine işsiz kaldı Ücretli öğretmenler yaz tatilinin başlamasıyla yine işsiz kaldı
13:47 MasterChef Türkiye’de Arzu Çoban’ın hikayesi şeflerin ağzını açık bıraktı: Ailemle hortuma yakalandık MasterChef Türkiye'de Arzu Çoban'ın hikayesi şeflerin ağzını açık bıraktı: Ailemle hortuma yakalandık
13:45 Taraftarlar kahrolacak Barış Alper Yılmaz Premier Lig’e gidiyor Taraftarlar kahrolacak! Barış Alper Yılmaz Premier Lig'e gidiyor
13:09 TBMM’de görevli polis ölü bulundu Emniyet esrarengiz olayı aydınlatmaya çalışıyor TBMM'de görevli polis ölü bulundu! Emniyet esrarengiz olayı aydınlatmaya çalışıyor
12:55 Güzel oyuncu Sıla Türkoğlu, Yaşayan En Güzel Kadın seçildi Güzel oyuncu Sıla Türkoğlu, Yaşayan En Güzel Kadın seçildi
12:49 Başsavcının kritik hamlesi avukatın hayata tutunmasını sağladı Başsavcının kritik hamlesi avukatın hayata tutunmasını sağladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2024 14:48:52. #1.12#
SON DAKİKA: Kocaeli'den Ankara'ya Bisiklet Turu: Çölyak Hastalığına Dikkat Çekiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement