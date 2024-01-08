Kocaeli\'de itfaiyeciler, Yılın Kareleri 2023 oylamasına katıldı

Kocaeli'de itfaiyeciler, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında görevli itfaiyeciler, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan en etkileyici seçkideki 5 kategoride sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgesinde uzun süre görev yapan itfaiyeciler, " Deprem: Umut" adıyla oylamaya sunulan seçkide, Antakya'da bir kadını enkazdan çıkarmalarının hemen ardından Sergen Sezgin'in çektiği "209. saat" isimli fotoğrafa oy verdi.

İsrail'in savaş suçu niteliğindeki saldırıları hakkında delil kabul edilerek tarihe not düşen " Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Mustafa Hossona'nın "Tarifsiz" adlı fotoğrafını oylayan itfaiyeciler, "Haber" kategorisinde Mustafa Ünal Uysal'ın "Dağcılar görev başında", "Çevre-Yaşam" kategorisinde Cem Tekkeşinoğlu'nun "Galata'da dolunay", "Spor" kategorisinde Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" isimli fotoğraflarını seçti.

"Bu kareyi yakalamak gerçekten başarı"

İtfaiye basın yayın sorumlusu Ali Özdemir, AA muhabirine, ajansın oylamaya sunduğu karelerin birbirinden etkileyici olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaklaşık 15 gün afet bölgesinde bulunduğunu anlatan Özdemir, Antakya'da depremin 209'uncu saatinde Suriyeli çiftin enkazdan çıkarılmasının ardından çekilen fotoğrafı çok beğendiğini belirtti.

Özdemir, fotoğrafı görünce çok duygulandığını dile getirerek şöyle konuştu:

"Burada, bizim gerçekten hissettiğimiz duygular fotoğrafa yansımış. 209'uncu saat gerçekten yorucu. Biz orada iki kişiyi yaklaşık 6 saatlik çalışma sonucu kurtardık. En sonunda kurtardığımız kadın 'La ilahe illallah' diye bağırmaya başladı. Orada herkes bir anda duygulandı. Bunu da Anadolu Ajansı resmetmiş. Kesinlikle zor bir ortam. Neden? Yani çok karmaşa vardı. Kurtarma çalışmaları bir yandan, insanların yorgunluğu, oradaki muhabirlerin bunu beklemesi... Gerçekten yorulmuşlardı ama en son bu kareyi yakalamak gerçekten başarı."

Özdemir, depremden sonra en çok Gazze kategorisindeki fotoğraflardan etkilendiğini ifade etti.

"O anları tekrar yaşattı bize"

İtfaiye çavuşu Ammar Dokumaz da depremden sonra enkazdan çıkardıkları kadının, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'la çekilen fotoğrafını çok beğendiğini aktardı.

Fotoğrafın durumu çok iyi yansıttığını ve o anları tekrar yaşattığını vurgulayan Dokumaz, şunları kaydetti:

"Unutulacak gibi değil. 13 gün görev yaptık. Her günü ayrı zorluk doluydu. Çok zorlandık, şartlar ağırdı. Enkazdan bir kişi daha fazla çıkarabilmek için yememizden, içmemizden, uykumuzdan kıstık. 209'uncu saatte Suriyelilerin olduğu bir mahalleydi Antakya'da. Orada epey mücadele ettik çıkarmadan önce. Zorlu bir kurtarma operasyonu oldu ve dışarı aldık. Aldığımızda da güzel bir ambiyans vardı. O fotoğrafı gördükçe tekrardan o günlere geri dönüyorum."