Kocaeli İzmit\'te tramvay iki kişiye çarptı, yaralılardan biri hayatını kaybetti

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tramvayın çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Otogar-Kuruçeşme seferini yapan tramvay, Milli İrade Meydanı Anıtpark mevkisinde A.K. ile Nesime Sert'e (71) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tramvayın altında kalan Sert, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sert, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralı A.K'nin ise SEKA Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan tramvay seferleri, çalışmaların ardından normale döndü.