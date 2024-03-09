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Kocaeli'nin 50 yıllık rüyası gerçek oldu, teleferik Kartepe'ye ulaştı

Başkan Büyükakın duyurdu:

"Bu ilk sürüş programı açılış değil, açılışı Allah nasip ederse Cumhurbaşkanımızla yapacağız"

KOCAELİ - Vatandaşların İzmit Körfezi ve Sapanca Gölü'nü aynı anda izleyerek Samanlı Dağlarında yolculuğa çıkaracak Kocaeli'nin 50 yıllık hayali olan teleferik projesinde ilk test sürüşü yapıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise asıl açılışın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşeceğini söyledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin kenti turizm sektöründe bir üst seviyeye taşıyacak ve şehrin 50 yıllık hayali olan Kartepe Teleferik Projesi bugünilk test sürüşü yapıldı. Gidiş-geliş 9 bin 736 metre uzunluğunda olan ve 73 kabinden oluşan teleferik son teknolojiyle donatıldı. Güvenlik seviyesinin üst sınırlarda olduğu teleferik hattında herhangi bir sorun oluşması halinde yedek jenaretör, dizel yakıtla çalışan motor sayesinde yolcuları güvenli bir şekilde en yakın istasyona yönlendirecek. Test sürüş programında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise programın açılış olmadığını açılışın ilerleyen tarihlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşeceğini söyledi. Büyükakın, vatandaşların teleferiğin 25 Mart günü vatandaşın kullanıma açılacağını ve 15 Nisan'a kadar da herhangi bir ücret alınmayacağını söyledi.

" Türkiye'de bir ilk"

Teleferik hakkında bilgiler veren Raylı Sistemler Daire Başkanı Fatih Güler, "Kartepe teleferik hattı 4 bin 800 metre tek yönde toplamda 9 bin 600 metrelik bir uzunluğa ve saatte yaklaşık bin 500 yolcu kapasitesine sahiptir. 10 kişilik olan 72 kabin hattı bulunmaktadır. Sürüş hızı ise maksimim 21 kilometrelik bir hızla tek yönde 14 dakikalık bir zamanla zirveye çıkmak dönüşle birlikte ise 28 dakikada zamanı tamamlamış oluyor. Genel olarak teleferik hattımızın kendi içerisinde özellikle Türkiye'deki ve Avrupa'daki tesislere nazaran farklı özellikleri bulunmakta. Avrupa'da ve Türkiye'deki örneklerinde güzergahın geçtiği bölgelerde hat boyunca ağaçlar kesilip ağaçların arasından çıkıyor. Bizim projemizde ağaçların üzerinden şekilde planlama ve proje yaptık. Bu direk yükseklerinin artması, rüzgar yükünden kaynaklı halat çapının büyümesi gibi ekstra maliyetler getirdi. Biz bunların hepsini göz ardı ederek doğa ve çevre dostu bir teleferik olsun diye bunu yaptık ve ekstra diğer hatlardan farklı olarak seyir zevki yüksek bir hat çıkarttık. Türkiye'de bizim yaptığımız gibi bir kurtarma konsepti yok biz normalde diğer tesislerde elektrik kesintileri, halatın atması veya çarkları döndüren rulmanların bozulması durumunda kurtarmalar kabinden direkt aşağı doğru yapılıyor ama bizim projemizde yedek jeneratör, yedek rulmanlar, dizel yakıtla çalışan yedek motorla yolcuların tahliyesini en yakın istasyona olacak şekilde yaptık bu da Türkiye'de bir ilk. Yine aynı şekilde halat atma durumu sistemin kilitlenmesine sebep oluyor. Bunun da önüne geçebilmek için de direkler üzerinde halat pozisyon sensörleri koyduk onlar kontrol merkezine öncesinde bilgiyi aktararak halat pozisyonunda oluşabilecek sorunları öncesinde bildirerek ilgili personellerin sorun oluşmadan müdahale etmesini sağlayacak bu da Kartepe Teleferik'in ilk arasında yer alıyor" dedi.

"Açılışı Allah nasip ederse Cumhurbaşkanımızla yapacağız"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Şehrimiz adına 50 yıllık bir hayalin gerçek olmasına şahitlik ediyoruz. İnsan gerçekten duygulanıyor ben kendimi bildim bileli teleferik konusu konuşuluyor. Bu bölgenin turizm bölgesi olması, turizme yapacağı katkı sürekli bunun üzerinde insanlar bunun üzerinde durular, hayallerini anlatırlar. Seçim dönemlerinde, beyannamelerde genellikle yapılacak olan teleferik hattı, telesiyej hatları bunlar gündeme getirilir ama sonun da gerçek oldu şehrim adına hakikatten mutluyum, gururluyum bundan sonra olacaklar içinde çok umutluyum. Bugün biz bir sürüş yapacağız. Bu ilk sürüş programı bu açılış değil. Açılışı Allah nasip ederse Cumhurbaşkanımızla yapacağız. Hala ince işlerde eksiklikler var onların tamamlanması sonrasına 25 Mart'ta halkın kullanıma açılacak bugünden itibaren vatandaşlarımız gelmesin çünkü buradaki eksik işleri bitirelim. 25'inde başladıktan sonra da 15 Nisan'a kadar da ücretsiz olarak teleferiğimizi kullanacağız" diye konuştu.