Kocaeli'nin 50 yıllık rüyası gerçek oldu, teleferik Kartepe'ye ulaştı
Başkan Büyükakın duyurdu:
"Bu ilk sürüş programı açılış değil, açılışı Allah nasip ederse Cumhurbaşkanımızla yapacağız"
KOCAELİ - Vatandaşların İzmit Körfezi ve Sapanca Gölü'nü aynı anda izleyerek Samanlı Dağlarında yolculuğa çıkaracak Kocaeli'nin 50 yıllık hayali olan teleferik projesinde ilk test sürüşü yapıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise asıl açılışın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşeceğini söyledi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin kenti turizm sektöründe bir üst seviyeye taşıyacak ve şehrin 50 yıllık hayali olan Kartepe Teleferik Projesi bugünilk test sürüşü yapıldı. Gidiş-geliş 9 bin 736 metre uzunluğunda olan ve 73 kabinden oluşan teleferik son teknolojiyle donatıldı. Güvenlik seviyesinin üst sınırlarda olduğu teleferik hattında herhangi bir sorun oluşması halinde yedek jenaretör, dizel yakıtla çalışan motor sayesinde yolcuları güvenli bir şekilde en yakın istasyona yönlendirecek. Test sürüş programında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise programın açılış olmadığını açılışın ilerleyen tarihlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşeceğini söyledi. Büyükakın, vatandaşların teleferiğin 25 Mart günü vatandaşın kullanıma açılacağını ve 15 Nisan'a kadar da herhangi bir ücret alınmayacağını söyledi.
" Türkiye'de bir ilk"
Teleferik hakkında bilgiler veren Raylı Sistemler Daire Başkanı Fatih Güler, "Kartepe teleferik hattı 4 bin 800 metre tek yönde toplamda 9 bin 600 metrelik bir uzunluğa ve saatte yaklaşık bin 500 yolcu kapasitesine sahiptir. 10 kişilik olan 72 kabin hattı bulunmaktadır. Sürüş hızı ise maksimim 21 kilometrelik bir hızla tek yönde 14 dakikalık bir zamanla zirveye çıkmak dönüşle birlikte ise 28 dakikada zamanı tamamlamış oluyor. Genel olarak teleferik hattımızın kendi içerisinde özellikle Türkiye'deki ve Avrupa'daki tesislere nazaran farklı özellikleri bulunmakta. Avrupa'da ve Türkiye'deki örneklerinde güzergahın geçtiği bölgelerde hat boyunca ağaçlar kesilip ağaçların arasından çıkıyor. Bizim projemizde ağaçların üzerinden şekilde planlama ve proje yaptık. Bu direk yükseklerinin artması, rüzgar yükünden kaynaklı halat çapının büyümesi gibi ekstra maliyetler getirdi. Biz bunların hepsini göz ardı ederek doğa ve çevre dostu bir teleferik olsun diye bunu yaptık ve ekstra diğer hatlardan farklı olarak seyir zevki yüksek bir hat çıkarttık. Türkiye'de bizim yaptığımız gibi bir kurtarma konsepti yok biz normalde diğer tesislerde elektrik kesintileri, halatın atması veya çarkları döndüren rulmanların bozulması durumunda kurtarmalar kabinden direkt aşağı doğru yapılıyor ama bizim projemizde yedek jeneratör, yedek rulmanlar, dizel yakıtla çalışan yedek motorla yolcuların tahliyesini en yakın istasyona olacak şekilde yaptık bu da Türkiye'de bir ilk. Yine aynı şekilde halat atma durumu sistemin kilitlenmesine sebep oluyor. Bunun da önüne geçebilmek için de direkler üzerinde halat pozisyon sensörleri koyduk onlar kontrol merkezine öncesinde bilgiyi aktararak halat pozisyonunda oluşabilecek sorunları öncesinde bildirerek ilgili personellerin sorun oluşmadan müdahale etmesini sağlayacak bu da Kartepe Teleferik'in ilk arasında yer alıyor" dedi.
"Açılışı Allah nasip ederse Cumhurbaşkanımızla yapacağız"
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Şehrimiz adına 50 yıllık bir hayalin gerçek olmasına şahitlik ediyoruz. İnsan gerçekten duygulanıyor ben kendimi bildim bileli teleferik konusu konuşuluyor. Bu bölgenin turizm bölgesi olması, turizme yapacağı katkı sürekli bunun üzerinde insanlar bunun üzerinde durular, hayallerini anlatırlar. Seçim dönemlerinde, beyannamelerde genellikle yapılacak olan teleferik hattı, telesiyej hatları bunlar gündeme getirilir ama sonun da gerçek oldu şehrim adına hakikatten mutluyum, gururluyum bundan sonra olacaklar içinde çok umutluyum. Bugün biz bir sürüş yapacağız. Bu ilk sürüş programı bu açılış değil. Açılışı Allah nasip ederse Cumhurbaşkanımızla yapacağız. Hala ince işlerde eksiklikler var onların tamamlanması sonrasına 25 Mart'ta halkın kullanıma açılacak bugünden itibaren vatandaşlarımız gelmesin çünkü buradaki eksik işleri bitirelim. 25'inde başladıktan sonra da 15 Nisan'a kadar da ücretsiz olarak teleferiğimizi kullanacağız" diye konuştu.
Son Dakika › Güncel › Kocaeli'nin 50 yıllık rüyası gerçek oldu, teleferik Kartepe'ye ulaştı - Son Dakika
62 yaşındaki oyuncu Zafer Algöz'ün annesi Güner Algöz hayatını kaybetti. Algöz, sosyal medya hesabından acı haberi duyurarak cenaze töreni bilgilerini paylaştı.
IP TV gibi internet üzerinden kaçak yayınları izleyen kullanıcılara artık 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Bu şekilde kullanım tespit edildiğinde izleyicilerin hapis cezalarının yanı sıra yüksek para cezaları ödemek zorunda kalabileceği belirtiliyor. Ayrıca ödemelerin şahsi ibanlar üzerinden yapıldığı ve şirketlerin kullanıcıları 'kara para aklama' yöntemi olarak kullanabileceği konusunda uyarıda bulunuldu.
2024 yılında birçok katlanabilir telefon piyasaya sürülecek. Ancak bazı markaların katlanabilir telefon modellerini iptal ettiği iddia ediliyor. Apple'ın da bu piyasaya girebileceği düşünülüyor. İşte 2024 katlanabilir telefonlar listesi.
Rockstar Games, merakla beklenen GTA 6 için resmi web sitesinde bir sayfa oluşturdu ve oyunu bu sayfada listelemeye başladı. Tanıtım görselinde oyunun 2025 yılında piyasaya sürüleceği bilgisi yer alıyor. GTA 6, Lucia ve Jason adlı karakterlerin hikayesini merkezine alacak ve Vice City'yi de içerecek. Oyun, yeni nesil konsolların gücünden faydalanarak daha gerçekçi grafikler ve yapay zeka ile dikkat çekecek.
Electronic Arts (EA), Dungeon Keeper Gold ve SimCity 3000 gibi toplamda dokuz klasik oyunu Steam'e ekledi. Eklenen oyunlar arasında EA'in sevilen ve daha önce kütüphaneden kaldırılan bir oyun da bulunuyor. EA, bu oyunların Steam'e gelmesini kutlamak için indirimler de sunuyor.
Dünya Müslüman Alimler Birliği, Gazze'deki savunmasız sivillere yönelik uygulanan soykırımı ve asrın suçunu en sert ifadelerle kınadı ve İslam dünyasını, bu suçlara karşı durmaya çağırdı. Toplantıda, Gazze'deki çocuk, kadın ve erkeklerin uğradıkları zulme karşı çıkma konusunda daha önce Birlik tarafından yayınlanan açıklama, fetva ve pratik öneriler teyit edildi ve Gazze'deki savunmasız sivillere yönelik uygulanan soykırım ve asrın suçu en sert ifadelerle kınandı. Ayrıca, İslam ümmeti, halkları ve liderleri, bu acımasız saldırıya ve işgal ordusunun Gazze'de işlediği suçlara karşı durmaya, bu zalim saldırıya karşı yekvücut olmaya ve Gazze halkına gıda, içecek ve ilaç sağlamaya davet edildi.
Microsoft, NBA 2K24'ün bu ayın ilerleyen günlerinde Game Pass'e geleceğini duyurdu. Profesyonel basketbol simülasyonu, sürpriz bir şekilde tüm aboneler için duyuruldu. NBA 2K24, Game Pass kütüphanesine 11 Mart'ta katılacak. Hem konsol hem de bulut üzerinden erişilebilecek olan oyun, sadece 6 ayda Game Pass'e gelmiş olacak. Oyunun Game Pass'e gelmesiyle birlikte daha fazla insana ulaşması ve daha fazla oyun içi satış yapması bekleniyor. Ayrıca Mart ayında Game Pass'e eklenen diğer oyunlar da heyecan yaratıyor.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, evinde konuk ettiği ALG Spor'u 3-0 yenerek galibiyet elde etti. İlk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Ankara ekibi, ikinci yarıda da 2 gol daha atarak maçı 3-0 kazandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütü'nün Mali Yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi daha tutuklandı. Böylelikle soruşturma kapsamında tutuklanan kişi sayısı 39'a yükseldi.
Sizin düşünceleriniz neler ?