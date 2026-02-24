Kocaeli\'nin Rakka\'daki İftarı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Suriye'nin Rakka kentinde ramazan ayı dolayısıyla her gün 1000 kişilik iftar veriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ramazan ayının manevi ikliminin farklı coğrafyalarda yaşatılması için Rakka'da iftar sofraları kuruluyor.

Ramazan ayı boyunca sürecek programla birlik, dayanışma ve kardeşlik ruhunun sınırların ötesine taşınması hedefleniyor.

Aynı zamanda "Hızır 41" mobil afet tırlarıyla 6 ülkenin 8 farklı bölgesine ramazanın bereketi ulaştırılıyor.