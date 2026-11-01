Kocaeli ve Sakarya'da çifte vatandaşlar Bulgaristan seçiminde 2 sandıkta oy veriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kocaeli ve Sakarya'da çifte vatandaşlar Bulgaristan seçiminde 2 sandıkta oy veriyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli ve Sakarya\'da çifte vatandaşlar Bulgaristan seçiminde 2 sandıkta oy veriyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli ve Sakarya'da çifte vatandaşlar, Bulgaristan'daki cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için oy kullandı. İzmit ve Gebze'de 2 sandık kurulurken Sakarya Serdivan'daki dernekte oy verme işlemi saat 20.00'ye kadar sürecek.

Kocaeli ve Sakarya'da yaşayan çifte vatandaşlar, Bulgaristan'daki cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı seçiminin ikinci turu için oylarını kullandı.

Kentte yaşayan ve Bulgaristan vatandaşlığı bulunan seçmenler için İzmit ve Gebze ilçelerindeki okullarda 2 sandık kuruldu.

Oy kullanmak için İzmit'teki Albay İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulu'na gelenler, sandık görevlilerince kimlik belgelerinin kontrolünün ardından oy verdi.

Seçimden önce çevrim içi başvuru yapmayanlar ise dilekçelerini el yazısıyla komisyonun önünde doldurdu.

Sakarya

Sakarya'da, Bulgaristan vatandaşlığı bulunan seçmenler için Serdivan ilçesi Beşköprü Mahallesi'nde bulunan Sakarya Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneğinde sandık kuruldu.

Sandık görevlileri, oy kullanmak için derneğe gelenlerin kimlik kontrolünü yaptı, çevrim içi başvuruda bulunmayanlar ise dilekçe doldurarak komisyona teslim etti.

AA muhabirine, Sakarya'da 800'ün üzerinde oy kullanabilecek vatandaş olduğunu belirten Sakarya Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Erdinç Bilaloğlu da oyunu kullandı.

Oy kullanma işlemi saat 20.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA
BulgaristanSerdivanSakaryaKocaeliGüncelGebzeDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Miçotakis BMGK’da harita açıp hedef aldı, Türkiye’den tek cümlelik yanıt geldi Miçotakis BMGK'da harita açıp hedef aldı, Türkiye'den tek cümlelik yanıt geldi
Hızlı tren hattına 3 il daha katılıyor Hızlı tren hattına 3 il daha katılıyor
Görüntüler ABD’den değil Ankara’dan Görüntüler ABD'den değil Ankara'dan!
Forbes’un milyarderler listesine giren Türk girişimci Gökçe Güven’e hapis cezası Forbes'un milyarderler listesine giren Türk girişimci Gökçe Güven'e hapis cezası
Erdoğan imzaladı 3 üst düzey isim görevden alındı Erdoğan imzaladı! 3 üst düzey isim görevden alındı
“Savaşa dönecek misiniz“ sorusu Trump’ı çileden çıkardı Muhabire sert tepki "Savaşa dönecek misiniz" sorusu Trump’ı çileden çıkardı! Muhabire sert tepki
13:14
Galatasaray’da şok istifa Yönetimin 2. adamı annesine küfredildiğini söyleyerek duyurdu
Galatasaray'da şok istifa! Yönetimin 2. adamı annesine küfredildiğini söyleyerek duyurdu
12:58
Altın Portakal’da ödülü kapan Öykü Karayel’in sözleri geceye damga vurdu
Altın Portakal'da ödülü kapan Öykü Karayel'in sözleri geceye damga vurdu
12:28
Emekli maaşı hesabı değişiyor Milyonlarca çalışanı ilgilendiren hazırlık
Emekli maaşı hesabı değişiyor! Milyonlarca çalışanı ilgilendiren hazırlık
12:17
FBI doğruladı Tarihi vurgunun arkasından Kuzey Kore çıktı
FBI doğruladı! Tarihi vurgunun arkasından Kuzey Kore çıktı
11:54
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı! 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
11:49
Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı istatistik “Belki inanmayacaksınız“ diyerek açıkladı
Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı istatistik! "Belki inanmayacaksınız" diyerek açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2026 13:29:39. #.0.2#
SON DAKİKA: Kocaeli ve Sakarya'da çifte vatandaşlar Bulgaristan seçiminde 2 sandıkta oy veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android