Kocaeli\'de sağanak nedeniyle alt geçitte mahsur kalan TIR şoförü kurtarıldı

04.05.2026 10:47  Güncelleme: 10:49
KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu suyla dolan alt geçitte TIR'ın içerisinde mahsur kalan şoför, itfaiyeciler tarafından kurtarıldı.

Olay, sabah saatlerinde, Sanayi Mahallesi Karamürsel Caddesi'nde meydana geldi. Sağanak nedeniyle Kiraz Deresi taştı, caddedeki alt geçit suyla doldu. Alt geçidi kullanmak isteyen TIR'ın sürücüsü araçta mahsur kaldı. Şoförün, ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarılan şoförün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Alt geçit 2 yönlü olarak yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Belediye ekiplerinin su tahliye çalışmalarının ardından TIR'ın bulunduğu yerden çıkarılacağı öğrenildi.

Kaynak: DHA

