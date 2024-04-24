Kocasinan Belediyesi Ev Sahipliğinde Çocuk Şenliği Başladı - Son Dakika
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Kocasinan Belediyesi Ev Sahipliğinde Çocuk Şenliği Başladı

Kocasinan Belediyesi Ev Sahipliğinde Çocuk Şenliği Başladı

Kocasinan Belediyesi tarafından düzenlenen ve 3 gün sürecek olan Çocuk Şenliği, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kaymakam İlhan Abay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adnan Göllüoğlu, öğrenciler ve ailelerinin katılımıyla başladı. Çolakbayrakdar, çocukların daha iyi bir Türkiye ve Kayseri'de yaşama imkanı bulmaları için çalıştıklarını vurgulayarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle anıyoruz dedi.

24.04.2024 15:07
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Kocasinan Belediyesinin ev sahipliğinde hazırlanan ve 3 gün sürecek "Çocuk Şenliği" başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocasinan Belediyesinin Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Sümer Parkı'nda düzenlediği şenliğe Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kaymakam İlhan Abay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adnan Göllüoğlu, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Dünya çocuklarının bayramını kutlayan Çolakbayrakdar, çocukların daha güzel Türkiye ve Kayseri'de yaşama imkanı bulmaları için gayret sarf ettiklerini belirtti.

Çocuklara armağan edilen bir bayramın dünyada tek olduğunu vurgulayan Çolakbayrakdar, "Özgür bir şekilde bu topraklarda yaşamamıza vesile olan ve çocuklarımıza bu bayramı armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle anıyorum. Ebediyete intikal eden bütün şehitlerimize rahmet diliyoruz. Dünya üzerinde hiçbir toplumda çocukların bayramı olan ikinci bir millet ve ülke yoktur. Sadece Türk milletine ve Türkiye Cumhuriyeti'ne özgü çocuklarımızın bayramı olan milletiz ve devletiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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