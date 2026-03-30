Kocasinan\'da Trafik Kazası: İki Sürücü Yaralandı

KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada, araç sürücüleri yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Hacı Saki Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. S.K. yönetimindeki 38 SZ 339 plakalı otomobil ile A.Ö. idaresindeki 34 GLR 309 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.