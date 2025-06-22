Kocayazı Köyü\'nde Yağmur Duası

Kofçaz ilçesine bağlı Kocayazı köyünde yağmur ve şükür duası yapıldı.

Kocayazı Köyü Muhtarlığınca köy camisinde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, şükür namazı kılındı.

Köy Muhtarı Serkan Koç, yaptığı konuşmada edilen duaların kabul olmasını diledi.

Her yıl, geleneksel hale gelen yağmur duasını yaptıklarını ifade eden Koç, duaya katılanlara teşekkür etti.

Yağmur duasına AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, il genel meclis üyeleri ile vatandaşlar katıldı.