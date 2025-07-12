Kofçaz'da Orman Yangını

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde orman yangını çıktı.

Kocatarla köyü yakınlarında anızlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangına, havadan helikopter ve uçak, karadan ise arazözler ve iş makineleriyle müdahale ediliyor.