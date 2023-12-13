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Köfteci dükkanı işletmecisi pompalı tüfekle vuruldu - Son Dakika
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Köfteci dükkanı işletmecisi pompalı tüfekle vuruldu

Kocaeli'de alacak tartışmasında köfteci dükkanı işletmecisi Hakan Sayanoğlu, eski ortağı tarafından pompalı tüfekle bacağından vuruldu. Şüpheli yakalandı ve polis tarafından gözaltına alındı. Sayanoğlu'nun hayati tehlikesi bulunmamaktadır.

13.12.2023 - 16:50,
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KOCAELİ'de alacak tartışmasında köfteci dükkanı işletmecisi Hakan Sayanoğlu'nu (55) pompalı tüfekle bacağından vurup kaçan ve eski ortağı olduğu belirlenen B.G., yakalandı. Sayanoğlu'nun olayda, pompalı tüfeği şemsiyeyle engellemeye çalıştığı öğrenildi.

Olay, dün akşam saatlerinde, İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'ndaki köfteci dükkanında meydana geldi. Dükkanın işletmecisi Hakan Sayanoğlu, eski ortağı B.G. ile alacak nedeniyle tartıştı. B.G., Sayanoğlu'nu pompalı tüfekle bacağından vurup kaçtı. Silah sesini duyanlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Sayanoğlu'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, kaçan şüpheli B.G.'yi yakalayıp gözaltına aldı. B.G.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. Bu arada, B.G.'nin olaydan kısa süre önce Hakan Sayanoğlu'nu telefonla arayıp tehdit ettiği ve Sayanoğlu'nun da olay sırasında şemsiyeyle pompalı tüfeğe engel olmaya çalıştığı öğrenildi. (DHA)

Köfteci dükkanı işletmecisi pompalı tüfekle vuruldu
Kaynak: DHA
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Cumhuriyet, Kocaeli, Güvenlik, Suç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Köfteci dükkanı işletmecisi pompalı tüfekle vuruldu - Son Dakika
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