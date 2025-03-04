Kokarca Krizi: Gıda Güvenliği Tehdidi

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(ANKARA) - CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, "Gıda arzı ve gıda güvenliğimiz ulusal bir tehdit altında. Beka sorunu arıyorsanız kokarcaya bakın. Yarın yiyecek ekmek dahi bulamayız. Biz bu konuda elimizden gelen bütün desteği vermeye hazırız yeter ki bakanlıklar harekete geçsin. Türkiye Yüzyılı'nda Türkiye bir böcekle bile baş edemez duruma geldi. Vay halimize" dedi.

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, tarımda kahverengi kokarca sorununa ilişkin açıklama yaptı. Torun, şunları söyledi:

"Ordu'da devam eden kokarca istilası 3'üncü yılına girdi. Defalarca soru ve araştırma önergesi verdik, basın açıklamaları yaptık, ilgili makamlarla görüştük ancak görülen o ki Tarım ve Orman Bakanlığı durumun vahametini kavramış değil. Kokarca böceği yayıldığı bölgelerde tarımsal ürün namına hiçbir şey bırakmıyor. Ana geçim kaynağımız fındığın bir numaralı düşmanı. Ürünü talan ediyor. Ordu'da öylesine yaygın ki yalnızca fındık değil, domates, biber dahi yetişmez oldu. Fındık kalitesi ve verimliliği yarı yarıya düştü. Bu Ordumuz için milyonlarca dolarlık bir ekonomik kayıp anlamına geliyor. Geçen yıl bir ilaçlama yapıldı ancak yeterli olmadı çünkü kahverengi kokarca istilacı bir tür. Şimdiden gerekli tedbirleri almamız lazım. Hızla çoğalıyor. Tekrar ediyoruz, kokarca böceğine karşı topyekün mücadele edilmesi gerekiyor. 2 tane bahçeyi, 5 tane kışlağı ilaçlayarak bu işin sonunu getirmek mümkün değil. Planlama yapılmalı, kokarcanın yayılım alanlarına aynı anda müdahale edilerek kısa süre içerisinde bu zararlı imha edilmeli.

Önerdiğimiz yöntemleri ekonomik bulmayan ve eleştirenler var. Kokarca böceği Karadeniz'de ne kivi ne de mısır bırakmadığı zaman ekonomi ne olacak? Bunun hesabını yapıyor musunuz? Kokarca 2017 yılında, ilk olarak İstanbul ve Artvin'de görüldü. Şu anda Adana'da görülmeye başlandı. Bu böcek bütün Türkiye'yi sarınca mı müdahale edeceksiniz?"

"Beka sorunu arıyorsanız kokarcaya bakın"

"Bu basit bir haşere mücadelesi meselesi değil" diyerek durumun ciddiyeti olduğunu vurgulayan Torun, "Gıda arzı ve gıda güvenliğimiz ulusal bir tehdit altında. Beka sorunu arıyorsanız kokarcaya bakın. Yarın yiyecek ekmek dahi bulamayız. Biz bu konuda elimizden gelen bütün desteği vermeye hazırız yeter ki bakanlıklar harekete geçsin. Türkiye Yüzyılı'nda Türkiye bir böcekle bile baş edemez duruma geldi. Vay halimize. Vay ki ne vay" diye tepki gösterdi.