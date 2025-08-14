Köksan, Çin'de Polyester Yatırımına Başladı - Son Dakika
Köksan, Çin'de Polyester Yatırımına Başladı

14.08.2025 17:49
Köksan Holding, Çin'de polyester üretimi için yatırım yaparak tedarik pazarına girmeyi hedefliyor.

GAZİANTEP, 14 Ağustos (Xinhua) -- Gaziantep merkezli önde gelen polyester üreticisi Köksan Holding, Çin'de başlattığı yatırımla hem dünyanın bu en büyük tedarik pazarına yaklaşmayı hem de Çin'in güçlü araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) kapasitesinden yararlanmayı hedefliyor.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kökoğlu, kısa süre önce Xinhua'ya verdiği röportajda Çin'in hem dünyanın en büyük tedarikçisi hem de önemli bir tüketim pazarı olduğuna dikkat çekti.

Kökoğlu, "Çin dünyadaki en büyük tedarikçi ülke konumunda. Aynı zamanda çok ciddi bir tüketim merkezi olan Çin, bizim de en büyük tedarikçimiz. Bu nedenle Çin'de yatırım yapma kararı aldık. Türkiye'den temin ettiğimiz hammadde ile orada üretim yapacağız" dedi.

Yatırımın 2026 ortasında devreye alınmasının planlandığını belirten Kökoğlu, bu kararda ülkenin liman avantajları ve lojistik imkanlarının etkili olduğunu söyledi. Kökoğlu, "En büyük tedarikçimizin orada olması, liman avantajları ve Çin devletinin sağladığı teşvikler bizi bu karara yöneltti" diye konuştu.

Yatırım sürecinin sahada incelemelerle başladığını kaydeden Kökoğlu, "Arkadaşlarımızı Çin'e gönderdik. Dört endüstri bölgesini gezdiler, teşvik paketlerini incelediler. İçlerinden birini seçtik. Ardından Çin'den yetkililer Gaziantep'e geldi. Süreç çok hızlı ilerledi" dedi.

Çinli yetkililerin sıcak yaklaşımının kendilerini etkilediğini vurgulayan Kökoğlu, "Yatırımımız belki Çin'in genel ölçeğine göre küçük, ama yetkililer, 'Siz yabancı yatırımcısınız, bizim için önemlisiniz. İpek Yolu üzerinde bulunan Türkiye'den olmanız ayrıca önemli' dediler. Bu bizi çok etkiledi" ifadelerini kullandı.

Tesisin ilk fazının inşaatının sürdüğünü belirten Kökoğlu, "Toplamda yıllık 2,5 milyon ton kapasiteli polyester tesisi kurmayı planlıyoruz" dedi.

Yatırım kararı öncesinde detaylı analiz yaptıklarına işaret eden Kökoğlu, "Ülkenin iç tüketimine, üretimine, ihracat potansiyeline, finansal ve lojistik imkanlarına, siyasi istikrarına bakıyoruz. Çin'in tüm bu alanlarda güçlü olduğunu gördük" dedi.

Çin'e gitmeden önce bazı önyargıları olduğunu belirten Kökoğlu, "'Çin malları kalitesizdir' gibi düşünceler vardı. Ancak gördük ki bizim sektörümüzde uluslararası standartlarda üretim yapılıyor. Ayrıca iç talep yüksek, ürün satmak için avantajlı bir pazar" diye konuştu.

Üretim planına ilişkin olarak ise Kökoğlu, "Üretimin yüzde 30'unu Çin pazarına verecek, kalanını ihraç edeceğiz. Ayrıca Çinli bir firmayla Türkiye'de güneş panellerinde kullanılacak EVA film üretimi yapacağız" dedi.

Çin'in Ar-Ge kapasitesine hayran kaldıklarını belirten Kökoğlu, "Ortak olduğumuz firmada 400 kişi Ar-Ge'de çalışıyor. Bu kapasiteyle çok ciddi inovasyon yapılıyor. Elektrikli otomobillerde de çok ilerideler" ifadelerini kullandı.

ABD-Çin ticaret gerilimlerinin kendi sektörlerini etkilemeyeceğini söyleyen Kökoğlu, "Biz üretimimizi Asya, Afrika ve Türkiye pazarına satmayı planlıyoruz. Bu yüzden ticaret savaşlarının etkisi olmayacak" dedi.

Türkiye'nin Çinli firmalar için cazip olduğunu vurgulayan Kökoğlu, "Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki gümrük birliği anlaşması, lojistik avantajlar ve sanayi altyapısı, Çinli firmalara fırsatlar sunuyor. Avrupa ve Amerika'ya ihracat için Türkiye'den üretim yapmaları kolay olur" dedi.

Yerel işbirliklerine de değinen Kökoğlu, "Gaziantep ile Çin'in Nantong şehri arasında kardeş şehir protokolüne yönelik çalışmalarımız var. Nantong Belediye Başkan Yardımcısı, firmamızın Çin'de en hızlı yatırım başlatan yabancı firma olduğunu söyledi. Bu bizi gururlandırıyor" diye konuştu.

Kökoğlu, yatırımın Kuşak ve Yol İnisiyatifi kapsamında yapıldığını belirtti.

Kökoğlu, "Türkiye'nin bu proje üzerindeki stratejik konumu çok önemli. Pandemi döneminde deniz taşımacılığında görülen sorunlar, demiryolu gibi alternatif güzergahların önemini gösterdi. Çin'in bu projeye verdiği önemi takdir ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua

