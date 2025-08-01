Kollukta Hukuk ve Adalet Vurgusu - Son Dakika
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Kollukta Hukuk ve Adalet Vurgusu

01.08.2025 14:53
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Bakan Yardımcısı Sağlam, güvenlikte hukukun önemini ve kolluk gözetim sistemini değerlendirdi.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Kolluk Gözetim Komisyonu Başkanı Mehmet Sağlam, kolluk birimlerinin en büyük dayanağının hukuka ve adalete sadakati olduğunu söyledi.

Kolluk Gözetim Komisyonunun Aydın'daki toplantısı, DSİ 21. Bölge Müdürlüğü konferans salonunda Bakan Yardımcısı Sağlam başkanlığında yapıldı.

Sağlam, güvenliğin fiziki tedbirlerin ötesine geçtiğini belirterek, insan onurunu, özgürlüklerini ve temel haklarını korumayı merkezine alan kapsamlı bir değerler sistemi halini aldığını ifade etti.

Bu yaklaşımın kolluk hizmetlerinde demokratik gözetimi bir tercihten öte toplumsal barışın, adaletin ve devletin vazgeçilmez bir teminatı haline getirdiğini kaydeden Sağlam, güvenlik politikalarının her aşamasında şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık ilkelerinin gözetilmesinin zorunluluk arz ettiğini belirtti.

Sağlam, kolluk gözetim sisteminin getirdiği en önemli hususlardan birinin de merkezi kayıt sistemi olduğunu anlatarak, "Merkezi kayıt sistemine göre 2024 yılında Türkiye geneli ihbar, şikayet ve memnuniyet bildirimleri sayısı 65 bin 108. Bunlardan 56 bin 773'ü sonuçlanmıştır. 8 bin 335'inin işlemleri devam etmektedir. 2025 yılında ise 15 Temmuz'a kadar Türkiye geneli kayıt sayısı 36 bin 309 olup bunların 16 bin 274'ü neticelenmiş, 20 bin 35'inin işlemleri devam etmektedir." diye konuştu.

Kolluk Gözetim Komisyonu olarak temel amaçlarının sahadan beslenen, insan haklarına duyarlı, güven veren bir kolluk hizmeti sağlamak olduğunu vurgulayan Sağlam, "Hukuk ve adalet kolluğun en büyük zırhıdır. Bu zırhı sağlam tutarsak, toplumumuzun güvenliği de özgürlüğü de daha güçlü olacaktır. Kamu otoritesinin gücü, adalete olan bağlılığından gelir. Kolluk birimlerinin en büyük dayanağı silahı değil, hukuka ve adalete olan sadakatidir." dedi.

Kaymakamlar, belediye başkanları, muhtarlar ile sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katıldığı toplantı daha sonra basına kapalı devam etti.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, İnsan Hakları, Mehmet Sağlam, Politika, Güvenlik, Sağlık, Güncel, Hukuk, Son Dakika

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