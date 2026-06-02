Kolombiya, BM Güvenlik Konseyi Başkanı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kolombiya, BM Güvenlik Konseyi Başkanı

02.06.2026 10:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kolombiya, BM'nin haziran başkanlığında barışın tesisi ve çok taraflılığa odaklanacak.

Kolombiya, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin haziran ayı dönem başkanlığını devralarak barışın tesisi ve desteklenmesinin öncelikli konuları arasında yer alacağını bildirdi.

Kolombiya'nın BM Daimi Temsilcisi Leonor Zalabata, düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin haziran ayı boyunca yürüteceği BM Güvenlik Konseyi başkanlığının, artan jeopolitik gerilimler, çatışmalar ve insani krizlerin yaşandığı bir döneme denk geldiğini belirtti.

BM Güvenlik Konseyi'nin ay boyunca Orta Doğu'daki gelişmeleri ele alacağını aktaran Zalabata, dönem başkanlığı süresince diyaloğa dayalı barış süreçlerinin tesisi ve desteklenmesi ile çok taraflılığın güçlendirilmesi konularına da öncelikli olarak odaklanacaklarını ifade etti.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun, gelecek hafta BM Güvenlik Konseyi'nde Orta Doğu'da barışın korunmasına ilişkin düzenlenecek oturumda konuşma yapacağı açıklanmıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Kolombiya, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kolombiya, BM Güvenlik Konseyi Başkanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bankaya götürdüğü binlerce dolar başını yaktı Polis hemen gözaltına alındı Bankaya götürdüğü binlerce dolar başını yaktı! Polis hemen gözaltına alındı
CHP’de grup toplantısı krizi TBMM takviminde yer almadı, Özel’in ekibini jet başvuru yaptı CHP'de grup toplantısı krizi! TBMM takviminde yer almadı, Özel'in ekibini jet başvuru yaptı
TEM Otoyolu’nda İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor TEM Otoyolu'nda İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor
7 aylık hamile hemşire Esra, evinde ölü bulundu 7 aylık hamile hemşire Esra, evinde ölü bulundu
5 yaşındayken 90 kiloydu Minik Yağız’ın 6 yıl sonraki halini görenler inanamıyor 5 yaşındayken 90 kiloydu! Minik Yağız'ın 6 yıl sonraki halini görenler inanamıyor
Canlı yayında skandal anlar: Radyo yöneticisi, ödül alan kadın sunucuyu sahnede taciz etti Canlı yayında skandal anlar: Radyo yöneticisi, ödül alan kadın sunucuyu sahnede taciz etti!

10:36
Bahçeli: Kutuplaşma derinleşti, yaşananlar CHP’ye yakışmıyor
Bahçeli: Kutuplaşma derinleşti, yaşananlar CHP'ye yakışmıyor
10:33
Bahçeli’nin danışmanından İmamoğlu’na sert tepki “Virüs“ diyerek hedef aldı
Bahçeli'nin danışmanından İmamoğlu'na sert tepki! "Virüs" diyerek hedef aldı
10:31
Kılıçdaroğlu’ndan karşı hamle: Özgür Özel’i engellemek için TBMM’ye başvuruda bulunacak
Kılıçdaroğlu'ndan karşı hamle: Özgür Özel'i engellemek için TBMM'ye başvuruda bulunacak
09:48
Uzak Şehir’de Türkiye’yi ağlatan sezon finali 3 isim diziye veda etti
Uzak Şehir'de Türkiye'yi ağlatan sezon finali! 3 isim diziye veda etti
09:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan “Kökünü kazıyacağız“ demişti Bu sabah 28 ilde daha düğmeye basıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kökünü kazıyacağız" demişti! Bu sabah 28 ilde daha düğmeye basıldı
08:31
60 milyar TL’lik operasyon 4 şirket ve 15 akaryakıt istasyonuna kayyum atandı
60 milyar TL'lik operasyon! 4 şirket ve 15 akaryakıt istasyonuna kayyum atandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 11:02:00. #7.12#
SON DAKİKA: Kolombiya, BM Güvenlik Konseyi Başkanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.