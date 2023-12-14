Kolombiya Cumhurbaşkanı Biden\'a Gazze\'deki soykırımın durdurulması çağrısı yaptı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD Başkanı Joe Biden'a Gazze'de "soykırımın" bir an önce durdurulması çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Petro, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Başkan Biden'ın Gazze'deki soykırımın durdurulması için hızlı hareket etmesi gerekiyor. Yaklaşımı doğrudur: İsrail halkı, mevcut hükümetini değiştirmeli ve iki egemen devletin varlığına dayanan mutlak barış yolunu açmalıdır." ifadelerini kullandı.

Porto Rikolu ünlü rapçi "Residente" lakaplı Rene Perez Joglar'ın, Instagram'dan paylaştığı Filistin ile ilgili sözlerini de aktaran Petro, sanatçıya destek verdi.

Petro, "Filistin halkına uygulanan soykırıma karşı çıktığım için tarihin yanlış tarafında olduğum ve şer ekseninde olduğum söylendi. Herodes'in bombalarıyla (İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu kastederek) parçalanan 8 bin çocuğu katlettiklerinde bu duruma sessiz kalanların yüreklerine ne olacak?" diye sordu.

Porto Rikolu sanatçı Residente, Filistin'de "korkunç" bir soykırımın yaşandığını belirtmiş, bu yıl piyasaya çıkması beklenen albümünü erteleme kararı aldığını açıklamıştı.