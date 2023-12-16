Kolombiya Cumhurbaşkanı Filistinli öğrencilerle görüştü

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, bir grup Filistinli öğrenciyle görüştü.

Başkent Bogota'daki Devlet Başkanlığı Sarayı Casa de Narino'da, Filistinli öğrencilerle görüşen Petro, kendisine hediye edilen Filistin atkısını taktı.

Sosyal medya hesabı X'ten öğrencilerle çektirdiği fotoğrafı paylaşan Petro, Filistinli öğrencilerle sohbet etti.

Öğrenciler, yanlarında getirdikleri kitapları ve Filistin bayraklı atkıyı, Cumhurbaşkanı Petro'ya hediye etti.

Kolombiya basınında çıkan haberde, öğrencilerden 4'ünün Kolombiya'da, birinin Bolivya'da, diğerinin ise Şili'de okuduğu bilgisi paylaşıldı.

Petro, 14 Aralık'taki açıklamasında, ABD Başkanı Joe Biden'a, Gazze'de "soykırımın" bir an önce durdurulması çağrısında bulunmuştu.