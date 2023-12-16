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Kolombiya Cumhurbaşkanı Filistinli öğrencilerle görüştü - Son Dakika
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Kolombiya Cumhurbaşkanı Filistinli öğrencilerle görüştü

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Filistinli öğrencilerle bir araya geldi ve kendisine hediye edilen Filistin atkısını taktı. Petro, öğrencilerle sohbet etti ve onlardan hediye olarak kitaplar ve Filistin bayraklı atkı aldı. Öğrencilerin bir kısmının Kolombiya'da, birinin Bolivya'da ve diğerinin Şili'de okuduğu belirtildi. Petro daha önce de Gazze'deki durumu eleştirerek ABD Başkanı Joe Biden'a çağrıda bulunmuştu.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Filistinli öğrencilerle görüştü
16.12.2023 - 03:57,
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Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, bir grup Filistinli öğrenciyle görüştü.

Başkent Bogota'daki Devlet Başkanlığı Sarayı Casa de Narino'da, Filistinli öğrencilerle görüşen Petro, kendisine hediye edilen Filistin atkısını taktı.

Sosyal medya hesabı X'ten öğrencilerle çektirdiği fotoğrafı paylaşan Petro, Filistinli öğrencilerle sohbet etti.

Öğrenciler, yanlarında getirdikleri kitapları ve Filistin bayraklı atkıyı, Cumhurbaşkanı Petro'ya hediye etti.

Kolombiya basınında çıkan haberde, öğrencilerden 4'ünün Kolombiya'da, birinin Bolivya'da, diğerinin ise Şili'de okuduğu bilgisi paylaşıldı.

Petro, 14 Aralık'taki açıklamasında, ABD Başkanı Joe Biden'a, Gazze'de "soykırımın" bir an önce durdurulması çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA
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