Kolombiya Cumhurbaşkanı İsrail yanlısı gazetecilere tepki gösterdi - Son Dakika
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Kolombiya Cumhurbaşkanı İsrail yanlısı gazetecilere tepki gösterdi

Kolombiya Cumhurbaşkanı İsrail yanlısı gazetecilere tepki gösterdi

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ülkesindeki İsrail yanlısı gazetecilere tepki göstererek, Gazze konusunda onları 'ikiyüzlü' davranmakla suçladı. Petro, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun kendisine yönelik 'Antisemitizm' suçlamasına 'Sayın Netanyahu, tarihe soykırımcı olarak geçeceksiniz' şeklinde yanıt vermişti. Kolombiya, Gazze'deki saldırıları gerekçe göstererek 3 Mayıs'ta İsrail ile diplomatik ilişkileri kestiğini resmen duyurmuştu.

14.05.2024 04:49
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Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ülkesindeki İsrail yanlısı gazetecilere tepki göstererek, Gazze konusunda onları "ikiyüzlü" davranmakla suçladı.

X sosyal medya hesabından ülkesindeki İsrail destekçisi gazetecileri eleştiren Petro, şu ifadeleri kullandı:

"Geleneksel basının bazı kesimleri, ilericiliğe ve hükümetime duydukları nefretle, soykırımcı Netanyahu'nun soykırım şikayetini antisemitizm etiketi altında gizleyerek bana karşı yaptığı saldırıyı büyük harflerle yazmaya karar verdiler. (ABD'de bağımsız Vermont Senatörü) Bernie Sanders'ın bu tür ahlaksız savunmalara verdiği cevabı destekliyorum."

Kolombiya'daki geleneksel ve sağ ağırlıklı medya, Cumhurbaşkanı Petro'nun, İsrail'in Gazze saldırılarına ilişkin eleştirilerini çoğunlukla görmezlikten gelirken, Netanyahu'nun "Antisemitizm" sözlerine ise manşetten yer verdi.

Petro, 12 Mayıs'taki açıklamasında, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun kendisine yönelik "Antisemitizm" suçlamasına "Sayın Netanyahu, tarihe soykırımcı olarak geçeceksiniz" şeklinde yanıt vermişti.

Kolombiya, Gazze'de Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları gerekçe göstererek 3 Mayıs'ta İsrail ile diplomatik ilişkileri kestiğini resmen duyurmuştu.

Kaynak: AA

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