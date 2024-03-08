Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, İsrail'e yönelik sözlerini savundu - Son Dakika
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Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, İsrail'e yönelik sözlerini savundu

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD'li diplomat Deborah Lipstadt'ın eleştirilerine yanıt vererek, Filistin'de soykırım olduğunu savundu. Petro, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Filistin'e yönelik eylemlerini kınamanın antisemitizm olmadığını, sadece insanlık olduğunu belirtti. Petro ve Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına sert tepki göstererek, İsrail'i soykırım yapmakla suçlamıştı.

08.03.2024 09:09
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Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail'e yönelik sözlerini eleştiren ABD'li diplomat Deborah Lipstadt'e, " Filistin'de soykırım var." ifadesiyle yanıt verdi.

Petro, sosyal medya hesabı X'teki paylaşımında, "ABD, dış politikamızı yönetmiyor. Farklılıklarımız kişiden kişiye değişmekle beraber ortak yollar buluyoruz. Diyalog kuruyoruz. Filistin'de soykırım var ve bunu (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu yapıyor. Bunu kınamak antisemitizm değil, sadece insanlıktır." ifadelerini kullandı.

Ulusal basında çıkan habere göre, ABD'nin Antisemitizmi İzleme ve Mücadele Ofisi (SEAS) Özel Temsilcisi Deborah Lipstadt, Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro ve Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'yı hedef almıştı.

Lipstadt, konuşmasında, Kolombiya ve Brezilya'yı İsrail'e yönelik sözleri nedeniyle "tehdit" ederek, "Çizgiyi aşıyorlar, ABD ile yakın çalışmak istiyorlarsa bu kullandıkları ifadeler onların çıkarına değil." demişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye başlattığı saldırılara "sert" tepki gösteren Petro ve Lula da Silva, birkaç kez İsrail'i, Filistin halkına "soykırım" yapmakla suçlamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, İsrail'e yönelik sözlerini savundu - Son Dakika

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