Kolombiya'da 15 Temmuz darbe girişimi anma programı düzenlendi - Son Dakika
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Kolombiya'da 15 Temmuz darbe girişimi anma programı düzenlendi

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'nın başkenti Bogota'da, 15 Temmuz darbe girişiminin 8. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi.

16.07.2024 06:10
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Güney Amerika ülkesi Kolombiya'nın başkenti Bogota'da, 15 Temmuz darbe girişiminin 8. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Türkiye'nin Bogota Büyükelçiliğinde organize edilen programa, Türkiye'nin Bogota Büyükelçisi Beste Pehlivan Sun, Türk kurumlarının temsilcileri ve ülkedeki Türk vatandaşları katıldı.

15 Temmuz şehitleri için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunduğu programda bir konuşma yapan Büyükelçi Sun, darbe girişiminde yaşamını yitiren tüm şehitleri saygı ve rahmetle anarak, şu ifadeleri kullandı:

"Bu tehdidin bertaraf edilmesinde en büyük pay kendi iradesi üzerinde bir güç tanımadığını, devletinin ve demokratik kazanımlarını korumak için hayatını vermeye hazır olduğunu ortaya koyan aziz Türk milletine aittir. 15 Temmuz darbe girişiminin FETÖ tarafından organize edildiği bir kez daha örgüt içerisinden gelen itiraflarla ortaya konulmuştur. Buna rağmen iradesini, aklını ve vicdanını böyle bir şebekeye kaptıran birçok şahsın bu yalın gerçeği halen kabullenemediği de maalesef görülmektedir."

Devletin yurt içinde ve yurt dışında FETÖ'ye yönelik kapsamlı mücadelesine değinen Sun, "Hepinizin bildiği üzere geçtiğimiz 8 yıl içerisinde devletimizin temel önceliklerinden birini yurt içinde ve yurt dışında FETÖ ile mücadele oluşturmuştur. Yurt içinde öncelikle 15 Temmuz sorumlularının hukukun üstünlüğü ilkesi temelinde adalet önünde hesap vermeleri sağlanmış ayrıca FETÖ'nün devlet kurumları içerisindeki örgütsel yapılanması deşifre edilmiş, mensupları hakkında idari ve adli süreçler başlatılmış, nihai tahlilde örgütün paralel devlet yapılanması çökertilmiştir." diye konuştu.

Sun, FETÖ'nün yurt içindeki yapısının giderek zayıflamasının ardından yeni bir strateji değişikliğine gittiğini belirterek, Türkiye dışındaki FETÖ yapılarıyla kararlı mücadelenin daha da önem kazandığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kolombiya'da 15 Temmuz darbe girişimi anma programı düzenlendi - Son Dakika

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