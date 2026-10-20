Kolombiya'da Cartagena Limanı'nda düzenlenen operasyonda 7,6 ton kokain ele geçirildi - Son Dakika
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Kolombiya'da Cartagena Limanı'nda düzenlenen operasyonda 7,6 ton kokain ele geçirildi

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Cartagena Limanı'nda son 10 yılın en büyük operasyonlarından birinde esmer şeker tozuna karıştırılmış 7,6 ton kokain ele geçirildi. Ulusal Polis, operasyonla şebekelerin finansman kaynaklarına darbe vurulduğunu, maddenin DIJIN'e teslim edildiğini açıkladı.

Kolombiya'da düzenlenen operasyonda, esmer şeker tozuna harmanlanmış 7,6 ton kokain ele geçirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Bolivar yönetim bölgesine bağlı Cartagena Limanı'nda son 10 yılın en büyük uyuşturucu operasyonlarından biri düzenlendi.

Ulusal Polis Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, 7,6 ton kokainin ele geçirildiği operasyonla yasa dışı uyuşturucu şebekelerinin finansman kaynaklarına darbe vuruldu.

Narkotik polisinin titiz takibiyle uyuşturucu kaçakçılarının, dedektör köpekleri ve X-ray cihazlarını yanıltmak amacıyla kokaini esmer şeker tozuyla karıştırarak çuvallara gizlediği belirlendi.

El konulan maddeler laboratuvar incelemelerinin yapılması ve uluslararası bağlantıların tespit edilmesi amacıyla Kolombiya Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı Suç Araştırma ve Interpol Dairesine (DIJIN) teslim edildi.

Uyuşturucuların hangi ülkeye gönderilmesinin planlandığı ve hangi kartel ya da suç şebekesi tarafından organize edildiğine ilişkin bilgiler ise soruşturmanın gizliliği nedeniyle henüz paylaşılmadı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kolombiya'da Cartagena Limanı'nda düzenlenen operasyonda 7,6 ton kokain ele geçirildi - Son Dakika
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