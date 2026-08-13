Kolombiya'da Deprem: 265 Ölü, 3.494 Yaralı
Kolombiya'da 7,4 büyüklüğündeki deprem sonrası arama kurtarma devam ediyor; 496 kişi kayıp.
CALİ, 13 Ağustos (Xinhua) -- Kolombiya'da meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan binaların enkazında arama ve kurtarma çalışmaları zamana karşı yarışla sürdürülüyor.
Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella'nın çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 265'e, yaralı sayısı ise 3.494'e yükseldi. 496 kişiden ise an itibarıyla haber alınamıyor.
Kaynak: Xinhua
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