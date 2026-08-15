Kolombiya'da Deprem: 287 Ölü, 3.975 Yaralı - Son Dakika
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Kolombiya'da Deprem: 287 Ölü, 3.975 Yaralı

Kolombiya\'da Deprem: 287 Ölü, 3.975 Yaralı
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Kolombiya'daki 7,4 büyüklüğündeki depremde 287 kişi hayatını kaybetti, 3.975 kişi yaralandı.

BOGOTA, 15 Ağustos (Xinhua) -- Kolombiya'da pazartesi günü meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 287'ye, yaralananların sayısı ise 3.975'e yükseldi.

Kolombiya Ulusal Afet Risk Yönetimi Birimi'nden cuma günü yapılan açıklamada, depremin 15 bölge ve 437 belediyede 56.448 aileyi ve 135.179 kişiyi etkilediği belirtildi.

Açıklamaya göre 354 kişi kurtarıldı, ancak 378 kişiden an itibarıyla haber alınamıyor.

Depremde 238 sağlık merkezi, 2.486 okul, 2.093 toplum merkezi, 254 yol, 87 su kemeri, 50 araç köprüsü, yedi yaya köprüsü ve beş havalimanı hasar gördü.

Kaynak: Xinhua

Kolombiya, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kolombiya'da Deprem: 287 Ölü, 3.975 Yaralı - Son Dakika

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