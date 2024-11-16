Kolombiya'da ELN'ye Operasyon: 6 Üye Öldürüldü - Son Dakika
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Kolombiya'da ELN'ye Operasyon: 6 Üye Öldürüldü

Kolombiya ordusu, ELN'ye düzenlediği operasyonda 6 üyeyi öldürdü, 4 kişi gözaltına alındı.

16.11.2024 07:16
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Kolombiya'da ordunun düzenlediği operasyonda silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) mensuplarından 6 kişi öldürüldü.

El Tiempo internet sitesinin haberine göre, ordu, Arauca yönetim bölgesine bağlı Arauquita kasabasındaki La Cristalina köyünde ELN'ye operasyon yaptı.

Çıkan çatışmada, 6 ELN üyesinin öldürüldüğü bildirildi.

Operasyon esnasında 4 ELN üyesi gözaltına alınırken, örgüt tarafından esir alınan bir çocuk ise sağ kurtarıldı.

Çok sayıda cephaneliğin ele geçirildiği operasyonda arazi tarama faaliyetlerinin devam ettiği aktarıldı.

ELN üyelerinin Arauca yönetim bölgesine bağlı Puerto Jordan köyünde 17 Eylül'de askeri üsse düzenlediği saldırıda 3 asker hayatını kaybetmiş, 30 asker yaralanmıştı.

Bu saldırı sonrası Cumhurbaşkanı Gustavo Petro hükümeti, barış müzakerelerini askıya almıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kolombiya'da ELN'ye Operasyon: 6 Üye Öldürüldü - Son Dakika

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