Kolombiya'da Filistin'e Destek Yürüyüşü

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Kolombiya'da bir araya gelen onlarca kişi, Filistin'e destek amacıyla ABD büyükelçiliğine doğru yürüyüş düzenleyerek İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı.

Başkent Bogota'daki Ulusal Üniversite önünde toplanan Filistin destekçisi onlarca kişi, özgür Filistin sloganlarıyla yürüyüş yaptı.

Protestocular, "Katil İsrail", "Kolombiya halkı Filistin'in yanında" ve "Gazze'de soykırım var" yazılı dövizler taşıdı. Yürüyüş sırasında sık sık İsrail'in saldırıları protesto edildi.

Göstericiler, Filistin büyükelçiliği önünde bir süre bekleyerek Filistin'in Bogota Büyükelçisi Raoulf Almalk'a desteklerini bildirdi.

Büyükelçi Almalk, burada AA muhabirine, İsrail'in Gazze'de soykırım suçu işlediğini, çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere binlerce Filistinliyi öldürdüğünü hatırlattı.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun İsrail ile diplomatik ilişkileri kestiğini anımsatan Almalk, Filistin halkına destek için yürüyüşe katılanlara da teşekkür etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD'ye sert tepki gösteren kalabalık grup sıklıkla Gazze'de devam eden soykırıma dikkati çekti.

ABD ve İsrail bayrakları ateşe verildi

Eylemciler, güvenlik önlemleri altında önce otoyola geçti ardından 2 kilometre mesafedeki ABD'nin Bogota Büyükelçiliği'ne yürüdü.

Burada ABD ve İsrail bayraklarını ateşe veren protestocular, yer yer güvenlik güçleriyle gerginlik yaşadı.

ABD'yi soykırım ortağı olmakla suçlayan göstericiler, burada bir süre slogan attıktan sonra olaysız şekilde dağıldı.