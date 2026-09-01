Kolombiya'da Operasyonda 3 Çocuk Öldü - Son Dakika
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Kolombiya'da Operasyonda 3 Çocuk Öldü

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Kolombiya'da düzenlenen operasyonda ölen 10 kişiden 3'ünün çocuk olduğu bildirildi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella'nın talimatıyla ordunun ülkenin güneyindeki Guaviare yönetim bölgesinin kırsalına düzenlediği operasyonda ölen 10 silahlı kişiden en az 3'ünün çocuk olduğu bildirildi.

Ordunun 27 Ağustos'ta Guaviare'ye bağlı El Retorno kırsalında eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) muhaliflerine düzenlediği bombardımanda ölen 10 silahlı kişiden en az 3'ünün çocuk olduğu adli tıp makamlarınca doğrulandı.

Ulusal Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsünün açıklamasında, "10 cesetten dokuzunun kimliği tespit edildi. Bir cesede ilişkin inceleme ise bulunduğu durum nedeniyle devam ediyor. Kimliği belirlenen 9 cesetten dördünün kadın, beşinin erkek olduğu, üçünün ise reşit olmadığı belirlendi." ifadeleri kullanıldı.

Ombudsman Iris Marin, hükümetin silahlı grupların çocukları bünyelerine katma riskine karşı önlem alması gerektiğini belirterek, bu sorunlara verilecek yanıtta mağdurlara bakım ve desteğin önceliklendirilmesi gerektiğini ifade etti.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), de la Espriella hükümetine silahlı grupların çocukları zorla veya kandırarak bünyelerine katmasına karşı acil önlem alması çağrısında bulundu. Örgüt, 2021'den bu yana yaklaşık 1500 çocuğun silahlı gruplara zorla veya kandırılarak katıldığını bildirdi.

Ombudsmanlık verilerinin yer aldığı HRW raporunda, 2020-2025 yıllarında silahlı grupların çoğunlukla 15 ve 16 yaşlarındaki çocukları hedef aldığı belirtildi.

Savunma Bakanlığı verilerine göre ise Ocak 2016-Ekim 2025 döneminde çocukların silahlı gruplara katılma yaş ortalaması 15 oldu.

De la Espriella'nın talimatıyla ordu, eski FARC'tan ayrılan Bloklar ve Cepheler Genelkurmayı (EMBF) üyelerine operasyon düzenlediğini duyurmuştu.

Yeni hükümet 3 silahlı grup ile yürütülen barış görüşmelerini sonlandırmıştı

Bu arada görevi 7 Ağustos'ta devralan de la Espriella, yasa dışı silahlı gruplara ve genel olarak suç örgütlerine karşı "demir yumruk" politikası uygulayacağını vadetmişti.

Hükümet, 28 Ağustos'ta aralarında EMBF'nin (FARC muhalifi) de bulunduğu 3 yasa dışı silahlı grupla yürütülen görüşmeleri "barış iradesi bulunmadığı" gerekçesiyle sona erdiren kararnameleri yayımlamıştı.

Ülkenin güneydoğusunda, Orinoquia ile Amazon bölgeleri arasında yer alan Guaviare yönetim bölgesi, tarihsel olarak yasa dışı silahlı grupların ve yasa dışı ekonomilerin faaliyet gösterdiği bölgeler arasında bulunuyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Kolombiya, Güncel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kolombiya'da Operasyonda 3 Çocuk Öldü - Son Dakika

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