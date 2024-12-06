Kolombiya'dan Ceset İddialarına Yanıt

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Kolombiya, Birleşmiş Milletler (BM) Zorla Kaybetmeler Komitesi'nin başkent Bogota'daki El Dorado Havalimanı'nda 20 bin kimliği belirsiz ceset saklandığı iddiasının gerçek dışı olduğunu belirtti.

Ülke basınındaki haberlere göre, Bogota Başsavcılığı, söz konusu iddianın ardından havalimanında 4 saat boyunca inceleme yaptı.

Başsavcılık, BM Zorla Kaybetmeler Komitesi'nin El Dorado Havalimanı'ndaki 27 hangarda 20 bin kimliği belirsiz ceset bulunduğu iddiasının gerçek dışı olduğunu, buna dair ize rastlanmadığını açıkladı.

Havalimanını işleten şirket Opain ve Medicina Legal ise cesetlere ve bunların tutulduğu hangarlara dair bilgilerinin olmadığını belirtti.

Opain'in konuya ilişkin açıklamasında, "Bazı basın organlarında yer alan ve içinde binlerce cansız bedenin bulunduğu bir hangarın varlığına dair iddiaları içeren haberler ışığında, bunlar hakkında hiçbir bilgimiz olmadığını kamuoyuna bildiririz." ifadesi kullanıldı.

BM Zorla Kaybetmeler Komitesi, dün ülkedeki zorla kaybetmeler ve kimliği belirsiz cesetlerin durumu konusunda bir rapor yayımlamış ve başkent Bogota'da El Dorado Havalimanı'ndaki 27 hangarda 20 bin kimliği belirsiz ceset saklandığını iddia etmişti.

Raporda, "Binlerce kimliği belirsiz ceset, mezarlıklarda ya da Bogota havalimanındaki hangar gibi kötü yönetilen depolarda yatıyor, burada yaklaşık 20 bin kadar kimliği belirsiz ceset saklanıyor." ifadesi yer almıştı.