Kolombiya, İsrail'in saldırılarında yaralanan 50 Gazzeli çocuğu tedavi etmek için ülkeye getirecek - Son Dakika
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Kolombiya, İsrail'in saldırılarında yaralanan 50 Gazzeli çocuğu tedavi etmek için ülkeye getirecek

Kolombiya Dışişleri Bakanı Luis Gilberto Murillo, Gazze'deki saldırılarda yaralanan 50 Filistinli çocuğun tedavi için ülkeye getirileceğini duyurdu. Çocuklar, askeri hastanede tedavi edilecek ve refakatçileriyle birlikte 6 aya kadar Kolombiya'da kalacak. Murillo, Mısır ve Ürdün'den de konuyla ilgili destek aldıklarını belirtti ve diğer ülkeleri de Gazzeli çocukların tedavisine katkı sağlamaya teşvik ettiklerini söyledi. Kolombiya, İsrail ile diplomatik ilişkileri resmen kestiğini 3 Mayıs'ta duyurmuştu.

20.06.2024 05:09
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Kolombiya Dışişleri Bakanı Luis Gilberto Murillo, İsrail'in saldırılarında yaralanan 50 Gazzeli çocuğun tedavi için ülkeye getirileceğini bildirdi.

Başkent Bogota'da gazetecilere açıklama yapan Murillo, Gazze'den getirilecek 50 Filistinli çocuğun askeri hastanede tedavi edileceğini söyledi.

Murillo, çocukları Mısır üzerinden getirteceklerini belirterek, "Amaç, Gazze'deki saldırılarda yaralanan ya da sakat kalan 35 ila 50 çocuğu Kolombiya'ya getirtmek. Refakatçileriyle beraber 6 aya kadar onları burada ağırlamak istiyoruz, daha sonra Mısır'a geri gönderilecekler." dedi.

Mısır ve Ürdün dışişleri bakanlarından konuyla ilgili gerekli desteği aldığını dile getiren Murillo, "İyileşmelerine katkı sağlayacak protez ve diğer aletleri hazırlıyoruz. Hangi gün geleceklerini henüz söyleyemem ancak ciddi ilerleme katettik. Zaten Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, gerekli talimatları verdi." diye konuştu.

Murillo, diğer ülkeleri Gazzeli çocukların tedavisine katkı sağlamaları için teşvik etmeye çalıştıklarını da söyledi.

Kolombiya, Gazze'de Filistin halkına yönelik saldırıları gerekçe göstererek 3 Mayıs'ta İsrail ile diplomatik ilişkileri resmen kestiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kolombiya, İsrail'in saldırılarında yaralanan 50 Gazzeli çocuğu tedavi etmek için ülkeye getirecek - Son Dakika

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