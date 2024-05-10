Kolombiya'nın Ankara Büyükelçiliği, Ankara'da sergi düzenledi - Son Dakika
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Kolombiya'nın Ankara Büyükelçiliği, Ankara'da sergi düzenledi

Kolombiya\'nın Ankara Büyükelçiliği, Ankara\'da sergi düzenledi

Kolombiya'nın Ankara Büyükelçiliği, Ankara'da 'Kolombiya Hakkında Her Şey' başlıklı sergi düzenledi. Sergiye diplomatik misyon temsilcileri, Kolombiya vatandaşları ve sanatseverler katıldı. Büyükelçi Riano, sergiye gösterilen ilginin Kolombiya'ya olan dostluğun göstergesi olduğunu belirtti. Sergide 60'ın üzerinde eser yer aldı.

10.05.2024 20:27
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Kolombiya'nın Ankara Büyükelçiliği, başkent Ankara'da "Kolombiya Hakkında Her Şey" başlıklı sergi düzenledi.

Kolombiya'nın Ankara Büyükelçisi Julio Anibal Riano'nun ev sahipliğindeki sergiye, Ankara'da bulunan diplomatik misyon temsilcileri, Ankara'da yaşayan Kolombiya vatandaşları ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Büyükelçi Riano, burada yaptığı konuşmada, katılımcılara etkinliğe gösterdikleri ilgi nedeniyle teşekkür ederek, sergiye yönelik katılımın Kolombiya'ya olan dostluğun göstergesi olduğunu söyledi.

Sergide emeği geçen sanatçılara emekleri ve ülkesinden "ilham almaları" nedeniyle şükranlarını sunan Riano, sanatın doğanın mükemmelleştirilmesiyle vücut bulduğunu ve bir "ruh hali" olduğunu aktardı.

Riano, "Dillere destan misafirperverlikleriyle tanınan büyük Türk milletine bizi Türkiye'de ağırladıkları için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Sanatçılardan Prof. Dr. Çiğdem Demir de davetlilere sergi ile bilgi verdi. Ayrıca sergide eserleri bulunan sanatçılara sertifika takdim edildi.

Türk ve Kolombiyalı sanatçıların eserleri ile oluşan sergide Eddy Galviz, Çiğdem Demir, Şule Atılgan, Pelin Göçmen, İrem Bilgi, Ramazan Can, Selin Güren ve Fatih Kurtçu'nun farklı tekniklerle oluşturduğu 60'ın üzerinde eser yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kolombiya'nın Ankara Büyükelçiliği, Ankara'da sergi düzenledi - Son Dakika

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