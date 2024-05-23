Kolombiya Cumhurbaşkanı Ramallah'ta Büyükelçilik Açılması Talimatı Verdi - Son Dakika
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Kolombiya Cumhurbaşkanı Ramallah'ta Büyükelçilik Açılması Talimatı Verdi

Kolombiya Cumhurbaşkanı Ramallah\'ta Büyükelçilik Açılması Talimatı Verdi

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Ramallah'ta ülkesinin büyükelçiliğinin açılması için talimat verdi. Dışişleri Bakanı Gilberto Murillo, bu sürecin başlatıldığını ve Filistin'in tam bir devlet olarak tanınması gerektiğini belirtti. Kolombiya'nın Ramallah Büyükelçiliği ne zaman açılacağı ise henüz net değil.

23.05.2024 06:49
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Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, daha önce ilan ettiği üzere Ramallah'ta ülkesinin büyükelçiliğinin açılması için talimat verdi.

Dışişleri Bakanı Gilberto Murillo, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Ramallah'ta Kolombiya Büyükelçiliğinin açılması için sürecin başlatıldığını belirterek, "Cumhurbaşkanı Petro, Ramallah'ta Kolombiya büyükelçiliğinin kurulması için talimatını verdi, bir sonraki adımımız bu yönde olacaktır." ifadesini kullandı.

İki devletli çözüm için Birleşmiş Milletler (BM) ve Oslo anlaşmalarını hatırlatan Murillo, "Giderek daha fazla ülkenin Filistin'i tanıyacağından eminiz ve bu İsrail ya da Yahudilere karşı alınmış bir karar değildir. Filistin'in tam bir devlet olarak tanınması gerekiyor." dedi.

Murillo, Filistin'de Kolombiya'nın Ramallah Büyükelçiliğinin ne zaman açılacağı hususunda net tarih vermedi.

Eski Kolombiya Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos, görev süresinin dolmasına 4 gün kala Filistin'i 3 Ağustos 2018'de devlet olarak tanımıştı.

Kolombiya, Gazze'de Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları gerekçe göstererek 3 Mayıs'ta İsrail ile diplomatik ilişkileri kestiğini resmen duyurmuştu.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, İsrail'in ve Filistin'in Bogota büyükelçilikleriyle görüşmesinin ardından 20 Ekim 2023'te Ramallah'ta büyükelçilik açacağını bildirmişti.

Kaynak: AA

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