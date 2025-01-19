Kolombiya ve Türkiye'den Stratejik Ortaklık Vurgusu

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Kolombiya Dışişleri Bakanı Luis Gilberto Murillo, "Türkiye ile stratejik ortaklığa dayalı bir ittifakımız var." dedi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Kolombiya'nın La Guajira yönetim bölgesine bağlı Riohacha kentinde düzenlenen insani yardım törenine katılan Murillo, AA'ya konuştu.

Murillo, bölgede yaşanan sel felaketinden sonra Türkiye'nin desteğini hatırlatarak, "Her şeyden önce sel ve aşırı yağışlar meydana geldiğinde, destek için müttefiklerimize ve hükümetlere başvurduk. Açıkçası Türkiye hükümeti ve Türk halkıyla stratejik bir ittifakımız var ve bu desteği talep etmek için derhal onlara başvurduk." ifadelerini kullandı.

Uluslararası yardım isteğine Türkiye'nin olumlu yanıt verdiğini aktaran Murillo, "Türkiye ile elbette stratejik ortaklığa dayalı bir ittifakımız var. TİKA ve Türk hükümeti, bu kritik ve zor dönemde Kolombiya halkının yanında yer alarak, derhal ve olumlu bir destek sundu. La Guajira ve Choco'daki yağmurlar ve seller gibi iklim tahribatından en çok etkilenen bölgelerde son derece somut yardımlar gerçekleştirildi." diye konuştu.

Bakan Murillo, yaşanan sel felaketinin ardından Türkiye'nin Bogota Büyükelçisi Beste Pehlivan Sun, Kolombiya'nın Ankara Büyükelçisi Julio Anibal ve Ulusal Afet Risk Yönetimi Birimi ile gerekli görüşmeleri yaptıklarını ve tüm bu süreçleri tamamlayarak yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını kaydetti.

Her iki ülkenin de işbirliği yönünde önemli çaba gösterdiğini, amaçlarının işbirliğini daha da ileri taşımak olduğunu vurgulayan Murillo, "Her şeyden önce, yalnızca insani konularda değil, aynı zamanda kültürel, ticari ve güvenlik konularında da anlaşmalar sağlayan, barış önerileri ve Birleşmiş Milletlerde (BM) reform önerileri gibi küresel zorluklara ortak yanıtlar veren stratejik bir ittifakımız var." dedi.

Türkiye'nin uluslararası ilişkilerdeki aktif ve bağımsız duruşuna dikkati çeken Murillo, "Kolombiya, Türkiye'ye büyük ilgi duyuyor çünkü Türkiye, kısa sürede, bağlantısız bir ülke olarak kendi egemenliğini savunan ama aynı zamanda çok aktif bir model geliştirmeyi başardı. Bu nedenle, stratejik ittifakımızı güçlendirme ve derinleştirme yolunda ilerlemek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Başta Murillo olmak üzere Türkiye'nin Bogota Büyükelçisi Sun, Ulusal Afet Risk Yönetimi Birimi (UNGRD) Direktörü Carlos Alberto Carrillo Arenas ve TİKA Kolombiya Koordinatörü Merve Zengin'in katılımıyla ilk etapta 500 koli insani yardım malzemesi dağıtıldı.