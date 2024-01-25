"Komiklik olsun" diye video çekmek isterken az daha kendini yakıyordu

RİZE - Rize'de komik video çekmek istediği esnada sırtının bir kısmı yanan sosyal medya fenomeni Osman Nuri Özer, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Rize'de sosyal medyada komedi videoları çeken Osman Nuri Özer, video çekmek için arkadaşlarıyla bir araya geldi. Kolonya yardımıyla kendi üzerinde ufak bir ateş çıkartmak istedi. O esnada kolonyayı yakmalarıyla Özer'in kalçası ve sırtı alev alev yanmaya başladı. Özer'in yandığını gören arkadaşları panik olarak hemen kendisini söndürmeye çalıştı. Etrafta buldukları paspas yardımıyla Özer'in üzerindeki ateşi söndürdü. Sonrasında hastaneye giden Özer, ufak yanıklarla olayı atlattı. Daha sonrasında kamera kayıtlarını izleyen Özer, videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı. Video kısa zamanda sosyal medyada ilgi gördü.

Arkadaşının sırtındaki alevi paspasla söndürdü

Komik bir video çekmek istediği esnada alev alev yandığını belirten Osman Nuri Özer, "Biz komik bir video çekmek istedik. Kolonya yardımıyla hafif bir ateş vermek istiyorduk. Bir anda olay kontrolümüzün dışına çıktı. Bir anda alev almaya başladım. Ondan sonra iş ciddiye binince burada bulunan arkadaşlarım beni yere yatırıp paspasla müdahale etti ve söndürdüler. Sonrasında bizim Çoşkun ağabeyimiz yoğurtçuydu. Yanan kısmıma yoğurt sürdü. Yoğurt ağrısını aldı. Sonrasında hastaneye gittik. Orada yanık kremi yazdılar. Kremi kullandım. Şuanda hafif bir ağrım var. Normalde videoda hafif bir alev olacaktı. Kalçamda ateş olacaktı. 'Lahmacun biraz acıydı' diyecekti arkadaşlar. Ben de 'Ne acısı' diyerek videoda arkamdan ateş gözükecekti. Ben bir anda alev alınca video olmadı. Aslında burada yangın tüpü var. O anda insanın aklına o gelmiyor. Panik hali oluşunca Ramazan arkadaşımız yılın en iyi kahramanı seçilmesi lazım. O anda paspas aklına geldi. Paspasla vurarak söndürdü beni. Böyle bir şeyi hiç kimse denemesin. Gerçekten o an canımdan olabilirdim" diye konuştu.

Panikle etrafta buldukları paspasla ateşi söndürdüklerini ifade eden Çoşkun Kar ise "O gün bizim için büyük bir tramvaydı. İlk başta çok korktuk. Gerçekten sönmeyeceğini düşündük. Hatta videodan anlaşılacağı üzere ben panik oluyorum. Çünkü gerçekten orada bir can yanıyor. Ramazan kardeşimiz en son paspasla vurarak söndürdü. Sırt kısmında yanma vardı. Onu da atlattıktan sonra çok trajikomik bir olay olduğunu fark ettik. Güleriz ağlanacak halimizi derler. Dükkanımızda yangın tüpü var. Fakat 2-3 saniyelik bir olay ceryan etti. Anlık olanda hiç kimsenin aklına gelmedi" şeklinde konuştu.

Olayda arkadaşının yanında bulunan Ramazan Akarsu ise "Arkadaş bir anda alev aldı. Ben zaten pek işin içerisinde değildim. Bende o an öyle görünce plastik paspasla vurmaya başladım" ifadelerini kullandı.