Haber: Ogün AKKAYA

(TBMM) - TBMM Sanayi Komisyonu'nda yenilenebilir enerji kanun teklifi görüşmelerinde, yatırım fonlarının tasfiyesine ilişkin 13'üncü madde üzerinden "lekelenme" tartışması yaşandı. YENİ Parti Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, maddenin komisyondan çıkarılmasını isteyerek, "Bu madde çıkarılmazsa, bu komisyonun lekeleneceğini düşünüyorum" dedi. Komisyon Başkanı Mustafa Varank ise düzenlemenin yalnızca tasfiye edilen fonlardaki vatandaşların parasının dağıtılmasıyla ilgili olduğunu belirterek, "Usulen bizim bu maddeyi burada görüşmemizde hiçbir hata olmadığının tekrar altını çizmemiz lazım. Zaten Genel Kurul karar verecek. Daha sonra da bunun Anayasa Mahkemesi'ne götürülmesiyle ilgili mutlaka muhalefetteki arkadaşlarımız bir işlem yapacaklardır" diye konuştu.

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank başkanlığında toplanan Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda, "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin görüşmeleri devam ediyor.

ARSLAN: TORBA KANUNLA KALİTELİ YASAMA YAPMIYORUZ

YENİ Parti İzmir Milletvekili Ednan Arslan, teklifin 13 madde ile iki yürürlük ve yürütme maddesinden oluştuğunu belirterek, benzer düzenlemelerin iki yıl önce de komisyonda görüşüldüğünü söyledi. Arslan, "İki sene önce aynı şeyleri burada Anayasa'ya aykırı diye konuşmuştuk. Ve bugün gene geldik. Anayasa'ya aykırı olanları kanuna koymaya çalışıyoruz. Gene geleceğiz. Bu komisyon önemli bir komisyon. Ama torba kanunla ilerlememesi gereken, teknik, uzun uzun her sektörden insanların görüşlerinin alınıyor olması, etki analizlerinin eksiksiz olarak geliyor olması lazım" ifadesini kullandı.

Teklifin etki analizlerinin tamamının milletvekillerine sunulmadığını, bazı maddelere ilişkin analizlerin ise toplantıdan bir gün önce ellerine ulaştığını belirten Arslan, "O etki analizlerini değerlendirmek, uzmanlarla onları istişare etmek, etki analizinde doğru bulduğumuz yönleri güçlendirmek, zayıf gördüğümüz yerleri tenkit edip düzeltmek bizim de hakkımız. Ama maalesef komisyon olarak biz yeterince bu etki analizlerinden faydalanamıyoruz" dedi.

Teklifte yatırım fonlarının tasfiyesine ilişkin bir düzenleme bulunduğuna dikkati çeken Arslan, bu maddenin komisyonun görev alanıyla ilgili olmadığını savundu. Arslan, "Bu fon tasfiyesi ile ilgili bir madde var. Onun yeri ne burası ne de bizler o işin muhatabıyız. Kesinlikle ve kesinlikle o maddenin bu kanun teklifinde olmaması gerekiyor" diye konuştu.

Fon mağdurlarının yanında olduklarını belirten Arslan, tasfiye sürecinde görev alan bürokratlara yönelik düzenlemeye de tepki gösterdi. Arslan, "Bürokrat kendi kanunuyla iş ve işlem yürütür. Yapılan iş ve işlemler yarın benim başıma acaba bir şey ekstra bir yük getirir korkusuyla biz buraya bir koruma kalkanı getirirsek yarın komisyonumuz da Meclis de şaibe altında kalır" ifadelerini kullandı.

Arslan, söz konusu düzenlemenin komisyondan geçmemesi gerektiğini belirterek, "Biz bu fon mağdurlarının sonuna kadar yanındayız. Ama bu işi bu milletin başına bela edenlerin de sonuna kadar karşısındayız. Hukuk önünde hesap vermesini isteriz" dedi.

BARTİN: SANAYİ POLİTİKASI SERMAYENİN YATIRIM VE MALİYET HESABI ÜZERİNDEN ELE ALINIYOR

DEM Parti Hakkari Milletvekili Öznur Bartin, teklifin yalnızca enerji alanına ilişkin olmadığını belirterek, "Bugün önümüzde yalnızca bir enerji kanunu yok. Adında yenilenebilir enerji yazan; jandarma ve polis okullarına giriş koşullarından işsizlik konusuna, vergi ve mali yükümlülüklerden kamu hastanelerine, genel sağlık sigortası borçlarından yatırım fonlarının tasfiyesine kadar birbirinden farklı alanları tek metinde bir araya getiren bir torba kanun teklifi var" dedi.

Teklifin nasıl bir ekonomi, sanayi ve yaşam düzeni kurduğunun da tartışılması gerektiğini söyleyen Bartin, "Bu metinde doğa, emek, kamu kaynakları ve toplumsal ihtiyaçlar bir bütün olarak ele alınmıyor. Enerji ve doğal varlıklar sermayenin yeni yatırım ve birikim alanları olarak görülüyor. Buna karşılık halkın söz ve karar hakkı, bölgesel eşitlik, kamusal planlama ve ekolojik sınırlar güvence altına alınmıyor" diye konuştu.

Sanayi sektöründe daralma, istihdam kaybı, işletmelerin kapanması ve finansmana erişim sorunları yaşandığını ifade eden Bartin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2025 verilerine göre Hakkari'nin rekabetçi ve yenilikçi kapasite ile yaşam kalitesi göstergelerinde son sırada yer aldığını söyledi.

Bartin, bölgesel kalkınma için maden ruhsatları ve enerji tahsisleri yerine nitelikli sanayi yatırımlarına, teknolojik gelişmeye, kadın ve genç istihdamına, kooperatifçiliğe ve yerel ekonominin güçlendirilmesine ihtiyaç olduğunu belirtti.

Bartin, "Türkiye'de kalkınmanın coğrafyaya, sermayeye ve siyasal önceliklere göre nasıl eşitsiz dağıtıldığının göstergesidir. Şimdi soralım: Bu bölgenin ihtiyacı nedir? Daha fazla maden ruhsatı mı, daha fazla enerji tahsisi mi? Yoksa nitelikli sanayi yatırımı, teknolojik gelişim, kadın ve genç istihdamı, kooperatifçilik ve yerel ekonomiyi güçlendiren bir kalkınma politikası mı? Hakkari'nin ihtiyacı yalnızca dağlarının, meralarının ve su havzalarının yatırım alanı olarak görülmesi değildir elbette. Bu, kentin ihtiyacı ve kendi kaynakları üzerinde söz sahibi olması, üretimin, istihdamın ve ekonomik değerin yine bu coğrafyada yaratılmasıdır. Bir bölgenin dağlarından maden çıkarıp insanlarını işsizliğe, göçe ve yoksulluğa mahkum etmek kalkınma değildir" diye konuştu.

KAVUNCU: BU KANUN TEKLİFİNİN KOMİSYONA GELMESİYLE GENEL KURULDA KANUNLAŞMASI ARASINDAKİ SÜRE 15 GÜN

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, kanun yapım süreçlerinin çok kısa sürede ve yoğun baskı altında yürütüldüğünü belirterek, teklifin komisyona gelmesiyle Genel Kurul'da kanunlaşması arasında yalnızca 15 gün olacağını söyledi. Kavuncu, şöyle konuştu:

"Tabii kanun yapma kalitemiz bizim az önce birçok konuşmacının da ifade ettiği gibi gerçekten çok verimli değil. Süre olarak çok kısıtlı bir süre içerisinde ve yoğun bir baskı altında ve zaman aralığında bu kanunları yapmaya çalışıyoruz. Birçok ülkede bu kanunların ortalama çıkma süresi 180-200 gün. 250 güne varan ülkeler var. Bakın biz bugün bu komisyona gelen bu kanun teklifini görüşeceğiz. Muhtemelen de içindeki bu fon konusuyla alakalı mevzudan dolayı herhalde önümüzdeki hafta Meclis'e getireceksiniz. Yani şu kanunun şuraya gelmesiyle Genel Kurul'da kanunlaşması arasında geçen süre toplam 15 gün. Yani bu millet kaliteli bir kanun hak etmiyor mu?"

Diğer komisyonların da teklifin bazı maddelerini kendi süreleri içinde görüşemeyeceklerini bildirdiğini aktaran Kavuncu, "Aslında bizim bu kanun maddesini kendi komisyonumuzla görüşmemiz gerekiyor. Bir başka itiraf bu. Ama bize verdiğiniz süre içerisinde biz bunu görüşemeyiz diyoruz. Çünkü deniyor ki tali komisyonlara bunu hemen bugün görüşüp bize gönderin. Attığınız her imza milletin kaderini belirliyor" dedi.

Teklifteki bazı düzenlemelere de değinen Kavuncu, enerji arzının özellikle afet bölgelerine hızlı biçimde sağlanması açısından 4'üncü maddede büyük bir sorun görmediğini söyledi. Üniversite hastanelerine SGK tarafından yapılan ödemelere ilişkin 9'uncu madde hakkında ise üniversitelere ne kadar ödeme yapıldığının ve bu tutarların ne kadarının kullanıldığının açıklanmasını istedi.

Kavuncu, 11'inci maddede yer alan vergi düzenlemesine ilişkin olarak da alkol ve tütün ürünleri üreticilerinin düzenlemeden yararlandırılmamasına yönelik gerekçenin açıklanması gerektiğini belirtti. Elektrik üreticileri ile petrol ve maden çıkaran işletmelerin neden bu imkandan yararlanamadığını soran Kavuncu, sektörler arasında hangi ölçütlere göre ayrım yapıldığının şeffaf biçimde ortaya konulmasını istedi.

FON DÜZENLEMESİNDE "HUKUKİ KORUMA" TEPKİSİ

Teklifte yatırım fonlarının tasfiye sürecine ilişkin düzenlemeyi de eleştiren Kavuncu, düzenlemenin geçmişe yönelik sonuçlar doğurabileceğini söyledi. Süreçte görev alan kurum ve kişilere hukuki koruma sağlanmasını eleştirdi.

Kavuncu, düzenlemeye gerekçe olarak yaklaşık 400 bin mağdurun olası davalarının gösterildiğini belirterek, "400 bin kişinin tamamı mahkemeye verecekse zaten ya da böyle büyük bir rakam ortadaysa o zaman iddia ettiğiniz bütün mağdurların, bütün mağduriyetlerin giderileceğine dair cümleniz de boş. Demek ki bütün mağdurların bütün mağduriyeti giderilmeyecek" diye konuştu.

Kavuncu, tasfiye sürecine ilişkin düzenlemenin kapsamının açık ve anlaşılır olması gerektiğini belirterek, "Çıkaracağımız kanunu önce biz anlayalım, sonra bunu millete doğru düzgün bir şekilde anlatalım" dedi. Fon sürecinde yaşananları eleştiren Kavuncu, "Çok büyük bir fon vurgunu yaşadı. Ama şu anda yürütülen süreç fon vurgunun kendisinden, kimse kusura bakmasın, daha büyük skandallar içeriyor" diye konuştu.

Kavuncu, söz konusu düzenlemeyle hukuki koruma sağlanmasını eleştirerek, "Kendinden emin olan niye bir hukuki zırh istesin?" diye sordu.

ATEŞ: TORBA KANUNLA SORUNLAR SÜREKLİ ÖTELENİYOR

CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, kanun teklifinde enerji düzenlemelerinden emniyet personeli alımına, vergi istisnalarından BOTAŞ'ın borçlarının mahsuplaştırılmasına, yatırım fonlarının tasfiyesinden GSS prim borçlarına kadar farklı konuların bir araya getirildiğini belirterek, teklifin torba kanun niteliğini eleştirdi.

Teklifte daha önce Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen ya da süresi uzatılan düzenlemelerin yeniden yer aldığını ifade eden Ateş, BOTAŞ'ın vergi ve pay ödemeleri ile üniversite hastanelerine ilişkin düzenlemelerin daha önce de birkaç kez Meclis gündemine geldiğini söyledi. GSS prim borçlarının silinmesine yönelik düzenlemenin de 2014'ten bu yana tekrarlandığını belirten Ateş, sorunların kalıcı biçimde çözülmediğini kaydetti.

Teklifin etki analizinin milletvekillerine geç ulaştırıldığını ve değerlendirme için yeterli zaman bulunmadığını söyleyen Ateş, düzenlemelerin kaç kişiyi etkileyeceği ve maliyetinin ne kadar olacağı konusunda bilgi sahibi olmadıklarını belirterek, "En kibar tabirle özensiz bir yaklaşım" dedi.

"SANAYİDE 276 BİN KİŞİLİK İSTİHDAM KAYBI VAR"

Kadın ve genç istihdamına yönelik teşviklerin uzatılmasını değerlendiren Ateş, teşviklerin önemli olduğunu ancak ekonomideki yapısal işsizlik sorununu çözmediğini savundu. Sanayide atıl kapasitenin yüzde 31 olduğunu belirten Ateş, tekstil ve beyaz eşya gibi emek yoğun sektörlerin ciddi sıkıntılar yaşadığını söyledi.

Sanayi sektöründeki ücretli çalışan sayısının 2023 seçimlerinden sonra 5 milyon 111 binden 4 milyon 835 bine gerilediğini belirten Ateş, "276 bin kişi işsiz şu anda. Sanayi üretimi yerinde sayarken istihdam hızla eriyor. Bu teşvikler kalktığında erimenin daha çok artacağını düşünüyorum" diye konuştu.

"BOTAŞ'IN ANLAŞMALARI ŞEFFAF DEĞİL"

BOTAŞ'ın borçlarının mahsuplaştırılmasına ilişkin düzenlemeyi de eleştiren Ateş, görev zararı olarak bilinen ödemelerin farklı bir adlandırmayla sürdürüldüğünü söyledi. Türk lirasının değer kaybettiğini, doğal gaz fiyatlarının arttığını ve kademeli faturalandırmaya geçildiğini belirten Ateş, Türkiye'nin Avrupa'da en ucuz doğal gazı kullandığı yönündeki açıklamaların yanında gelir düzeyinin de dikkate alınması gerektiğini kaydetti.

BOTAŞ'ın doğal gaz alım anlaşmalarının açıklanmadığını savunan Ateş, "Doğal gazı kaç liraya aldığımız bir muamma, şeffaflıktan uzak bir tutum içerisindeyiz" dedi.

Yatırım fonlarının tasfiye sürecinde görev alan bürokratlara ve bankacılara hukuki koruma getirilmesini de eleştiren Ateş, banka tarafının ayrı değerlendirilmesi gerektiğini ancak usulsüzlük veya yanlışlık olması durumunda diğer sorumluların da hesap vermesi gerektiğini söyledi.

GSS prim borçlarının silinmesine yönelik düzenlemenin de kalıcı bir çözüm olmadığını ifade eden Ateş, daha önce de benzer düzenlemelerin yapıldığını ancak sistemin sorunlarının devam ettiğini belirtti. Ateş, yaklaşık 9 milyon kişinin aylık bin 981 lira tutarındaki primi ödeyemediğini, bu primlerin devlet tarafından karşılandığını söyledi. GSS sisteminin yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirten Ateş, borçların tekrar tekrar silinmesi yerine kalıcı bir çözüm oluşturulmasını istedi.

ARPACI: TAM BİR ÇORBA YASASI

YENİ Parti Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, komisyonda farklı bakanlık ve kurumların temsilcilerinin bulunduğuna dikkati çekerek, kanun teklifinin torba yasa niteliğini eleştirdi. Arpacı, teklifin yatırım fonlarının tasfiyesine ilişkin 13'üncü maddesinin komisyondan geçirilmek istenmesi amacıyla birbirinden ilgisiz düzenlemelerin aynı metinde toplandığını savundu.

Komisyonda enerji, İçişleri, Hazine ve Maliye, Milli Eğitim ve Sağlık bakanlıklarının yanı sıra bankaların ve ilgili kurumların temsilcilerinin bulunduğunu belirten Arpacı, "Hani diyoruz ya torba yasası diye aslında tam bir çorba yasasının burada şeyi var. Kendimi absürt komedi dizileri oluyor. Oradaki sahnelerde gibi hissediyorum" dedi.

Tali komisyonlardan teklifin maddelerini belirtilen sürede görüşemeyeceklerine ilişkin yanıtlar geldiğini söyleyen Arpacı, Sanayi Komisyonu'nun görev alanına giren düzenlemelerin de bugüne kadar başka komisyonlarda görüşüldüğünü belirterek, "Komisyonumuz, komisyonumuz gibi yani sanayi, ticaret, enerji, tabii kaynaklar, bilim, teknoloji alanında komisyon gibi çalışıp o maddeleri bütün önce burada geçseydi, biz de milletvekilliğimizden bir şey anlasaydık. Yasama faaliyetinden bir şey anlasaydık." diye konuştu.

"13'ÜNCÜ MADDE BU YASADAN ÇIKMALI"

Teklifin yatırım fonlarının tasfiyesine ilişkin 13'üncü maddesinin komisyondan çıkarılması gerektiğini savunan Arpacı, konunun hukuki niteliğine dikkati çekerek, "Konunun muhatabı burada. Dinledik arkadaşlar, hepsi hukukçu. Bizim komisyonumuzda benim bildiğim kadarıyla bir tane bile hukukçu milletvekili yok. Yani bizde yok. Diğer muhalefette bildiğim kadarıyla yok. Gördüğüm kadarıyla sizde de yok" ifadelerini kullandı.

Arpacı, hukuki bir konunun komisyonun takdirine bırakıldığını ve milletvekillerinin bu konuda sorumluluk üstlenmek durumunda kaldığını belirterek, bürokratlara yönelik hukuki koruma düzenlemesini eleştirdi. Arpacı, "Mevcut kanunlar zaten bürokrasinin memurunu koruyor. Şimdi neden bir tane daha böyle bir zırh getiriyoruz? Çünkü onlar korkuyor. Sizlerin belli çekintileri var. Anlaşılıyor" dedi.

Düzenlemenin geçmişe dönük uygulanmasını da eleştiren Arpacı, "17 Eylül'den itibaren geçerli olacak şekilde 18 Kasım'da komisyonda bir madde üzerine konuşuyoruz. Çok yanlış. Ya bu çok yanlış. Bu maddenin burada olmasına kimsenin vicdanı el vermiyor. Burada yanlış yapıyoruz" diye konuştu.

Daha önce fonlarla ilgili düzenlemenin Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçtiğini ve Genel Kurul'da farklı bir şekilde gündeme getirilmesinin planlandığını öne süren Arpacı, "Sadece ufak bir değişiklik yaparak orada da yani rahmani bir durum yok. Çok şeytani bir durum var" ifadelerini kullandı. Arpacı, "Bu madde çıkarılmazsa, bu komisyonun lekeleneceğini düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

VARANK'TAN "LEKELENME" TARTIŞMALARINA YANIT: BU MADDEYİ GÖRÜŞMEMİZDE HİÇBİR HATA OLMADIĞININ ALTINI ÇİZMEMİZ LAZIM

Kanun teklifinin 13'üncü maddesi üzerine komisyon üyesi milletvekillerinin eleştirilerine yanıt veren komisyon başkanı Varank, şöyle konuştu:

"Bu tamamen tasfiye süreciyle ilgili bir madde. Bunu, eğer siz burada bu soruşturmalar yapılırken zırha ihtiyaç varmış gibi çevirirseniz haksızlık yapmış olursunuz. Ben bugün rakamları aldım. Şu anda bu soruşturmalar çerçevesinde 498 kişi şüpheli, 129 kişi tutuklu, yüzlerce şirketin ve insanın hesaplarına el konulmuş vaziyette. Dolayısıyla bu fon işinde suçu, ihmali, günahı, hatası bulunan kim varsa bunlarla ilgili soruşturma zaten devam ediyor. Bunlarla ilgili bu 13. maddenin hiçbir etkisi yok. 13. madde sadece tasfiye edilen fonlarda vatandaşların parasının dağıtılmasıyla ilgili bir madde. Burada görev alan arkadaşlarımızın gündeme getirdiği bir madde. Kendileri zaten cevap vereceklerdir. Dolayısıyla bu komisyondan geçerse lekelenir miyiz, lekelenmez miyiz? Herkesin farklı görüşü olabilir ama hepimiz Meclis'in içerisindeyiz. Süreçlerin nasıl işlediğini görüyoruz. Bu komisyondan geçse de geçmese de Genel Kurul'da hangi görüşmelerin yapıldığını hepimiz biliyoruz. Orada grupların bir araya gelip kendi aralarında nasıl kararlar aldıklarını, almadıklarını biliyoruz. Dolayısıyla usulen bizim bu maddeyi burada görüşmemizde hiçbir hata olmadığının tekrar altını çizmemiz lazım. Zaten Genel Kurul karar verecek. Daha sonra da bunun Anayasa Mahkemesi'ne götürülmesiyle ilgili mutlaka muhalefetteki arkadaşlarımız bir işlem yapacaklardır. Yaptığımız işten dolayı kendimizi lekeli görmememiz lazım diye düşünüyorum."