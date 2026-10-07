Komisyon Üyesi Kubilius, Askeri Schengen'de tek kural kitabı kurulacağını söyledi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Savunma ve Uzaydan Sorumlu Üyesi Andrius Kubilius, Rusya'nın uzun süreli savaş hazırlığına karşı Avrupa'da askeri hareketliliğin düzenlenmesinin kilit öneme sahip olduğunu belirterek, "'Askeri Schengen' olarak adlandırabileceğimiz sisteme doğru ilerliyoruz. 27 farklı ulusal kuraldan oluşan yamalı bohça yerine, Avrupa genelinde geçerli tek ve açık bir kural kitabı oluşturuyoruz." dedi.

Kubilius, Almanya'da özel şirketlerce düzenlenen, askeri hareketlilikte sivil sanayinin rolünü konu alan "Askeri Schengen 2026 Konferansı"nda konuştu.

Rusya'nın hala savunma sanayisindeki üretim kapasitesi bakımından Avrupa'yı geride bıraktığına dikkati çeken Kubilius, "Olası bir Rus saldırısı açısından 'X günü' geldiğinde, 2022'de olduğundan daha güçlü ve savaş tecrübesi kazanmış bir Rus ordusuyla karşı karşıya kalacağımızı ve Rusya'nın yılda 10 milyon insansız hava aracı (İHA) kullanma kapasitesine sahip olabileceğini anlamamız gerekiyor." diye konuştu.

Rusya'nın savaş ekonomisine geçmiş durumda ve daha güçlü bir orduya sahip olduğuna dikkati çeken Kubilius, "Rusya uzun süreli bir savaşa ve çatışmaya hazırlanıyor." ifadesini kullandı.

Kubilius, bu nedenle Avrupa'nın savunma hazırlığını hızlandırması ve AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosunun (AP) gerekli adımları atması gerektiğinin altını çizdi.

Özellikle askeri hareketlilik konusunda adım atılması gerektiğine işaret eden Kubilius, saldırganlığı caydırma kapasitesinin yalnızca savunma harcamalarına bağlı olmadığını aktardı.

"Avrupa'nın askeri hareketlilik kurallarını güçlendirmemiz gerekiyor"

Kubilius, "Esas ve varoluşsal mesele, askeri malzemeleri Avrupa kıtası genelinde hangi hızda ve hangi miktarlarda hareket ettirebildiğimizdir." şeklinde konuştu.

Kıta genelinde bürokrasi ve parçalanmışlığın önemli bir sorun olduğunu vurgulayan Kubilius, şöyle devam etti:

"Her üye ülkede farklı kurallar ve farklı prosedürler bulunuyor. Bu da gecikmelerin üzerine yeni gecikmeler ekliyor. İspanya'dan Baltık ülkelerine askeri unsurların intikali aylar sürebiliyor. Bu gerçekten kabul edilemez. Bu durum (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'i caydırmaz."

Kubilius, bu nedenle askeri hareketlilik konusunda birlik sağlanmasının önemli olduğunu dile getirerek, "'Askeri Schengen' olarak adlandırabileceğimiz sisteme doğru ilerliyoruz. 27 farklı ulusal kuraldan oluşan yamalı bohça yerine, Avrupa genelinde geçerli tek ve açık bir kural kitabı oluşturuyoruz." dedi.

Bunların askeri taşımacılığın tamamına uygulanmasını sağlayacaklarını belirten Kubilius, bunun taşımacılık için gereken süreyi haftalar ve aylardan günlere indireceğini kaydetti.

Kubilius, diğer taraftan savunmadan üye ülkeler ve NATO'nun sorumlu olmaya devam edeceğinin de altını çizerek, "Avrupa'nın savunma planlarını NATO'nun planları doğrultusunda ve yüksek bir hedef düzeyinde gerçekleştirebilmesi için Avrupa'nın askeri hareketlilik kurallarını güçlendirmemiz gerekiyor." diye konuştu.

AP ve AB Konseyinin müzakerelere devam ettiğine ve askeri hareketlilik alanında Komisyonun teklif ettiği düzenlemenin "sulandırılmaması" gerektiğine vurgu yapan Kubilius, "Sulandırılmış bir düzenleme, aynı zamanda sulandırılmış bir caydırıcılık anlamına gelir." ifadesini kullandı.